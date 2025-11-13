Ford porta la tecnologia BlueCruise a mani libere alla portata di tutti

COLONIA, Germania, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Ford ha annunciato oggi l'ampliamento della disponibilità di BlueCruise,1 che consentirà ad altre migliaia di clienti di accedere alla guida in autostrada in modalità "mani libere, occhi puntati sulla strada".

Dopo essere stato disponibile per la prima volta in Europa sulla Mustang Mach-E 2, il sistema avanzato di assistenza alla guida verrà introdotto su altri quattro modelli: Puma,3 Puma Gen-E,4 Kuga5 e Ranger PHEV6, a partire dalla primavera del 2026.

A livello globale, i proprietari di Ford e Lincoln hanno percorso più di 888 milioni di chilometri in autostrada (552 milioni di miglia) utilizzando questa tecnologia. L'estensione della sua disponibilità su un'ampia gamma di veicoli Ford offre a un numero ancora maggiore di clienti l'opportunità di godere di un comfort e una praticità di livello superiore durante i viaggi in autostrada e di raggiungere la destinazione più riposati e pronti per la giornata che li aspetta.

BlueCruise è stato il primo sistema del suo genere a ricevere nel 2023 l'approvazione normativa in Europa con il lancio in Gran Bretagna. Da allora, BlueCruise è stato approvato per l'uso in 16 mercati europei,7 facendone il sistema del suo genere più ampiamente disponibile in Europa. Ciò consente l'accesso a oltre 135.000 chilometri (84.226 miglia) di autostrade designate,8 dette Zone Blu, consentendo ai clienti di intraprendere un viaggio su strada che attraversa più paesi.

Grazie a questa ampia disponibilità geografica, ad esempio, un cliente può utilizzare BlueCruise in sei Paesi, viaggiando da Stoccolma a Roma, percorrendo oltre 2.000 chilometri (1.500 miglia) e trascorrendo circa 25 ore alla guida a mani libere.

"Ci impegniamo per portare la tecnologia all'avanguardia alla portata di un numero sempre maggiore di conducenti. Con BlueCruise ora disponibile su cinque linee di veicoli in Europa, stiamo contribuendo a rendere la guida in autostrada a mani libere accessibile a una più ampia gamma di clienti", ha affermato Torsten Wey, responsabile delle funzionalità e del software ADAS di Ford in Europa. "Ogni linea di veicoli è unica e il nostro team di ingegneri ADAS ha lavorato per estendere BlueCruise al di là della Mustang Mach-E, per garantire un'esperienza di guida in autostrada di qualità a mani libere, indipendentemente dal veicolo scelto dal cliente".

Mani libere, occhi puntati sulla strada

BlueCruise sfrutta le capacità dell'Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) di Ford, 9 e aiuta a controllare lo sterzo, l'accelerazione, la frenata, il mantenimento della corsia e le distanze di sicurezza dal veicolo che precede monitorando la segnaletica stradale, i limiti di velocità e le mutevoli condizioni del traffico, dalle velocità da autostrada al traffico stop-and-go.

Quando il BlueCruise è attivo su un'autostrada autorizzata, denominata Zona Blu, consente al conducente di togliere le mani dal volante se continua a prestare attenzione alla strada, garantendo un ulteriore livello di comfort durante i viaggi lunghi.

Prima di passare alla guida a mani libere, i veicoli dotati di BlueCruise verificano che le linee di demarcazione della corsia siano visibili, che il conducente tenga gli occhi sulla strada e che le altre condizioni siano appropriate.

BlueCruise utilizza una combinazione di radar e telecamere per rilevare e tracciare la posizione e la velocità degli altri veicoli sulla strada. Una telecamera frontale rileva la segnaletica orizzontale e verticale e i limiti di velocità. Per garantire che i conducenti tengano gli occhi sulla strada anche quando non tengono le mani sul volante, una telecamera rivolta verso il conducente controlla lo sguardo e la posizione della testa del conducente, anche quando indossa occhiali da sole.

A partire dalla primavera del 2026, BlueCruise sarà disponibile su alcuni modelli selezionati di Puma, Puma Gen-E, Kuga e Ranger PHEV di nuova generazione, se dotati del Driver Assistance Pack. Le opzioni di abbonamento e i prezzi saranno annunciati in prossimità della data di messa in vendita.

Per saperne di più su BlueCruise visitare: https://www.ford.co.uk/technology/driving-assistance/ford-bluecruise

1 Disponibile in alcuni paesi su modelli selezionati di Puma, Puma Gen-E, Kuga, Ranger PHEV e Mustang Mach-E. Per poter utilizzare la guida a mani libere BlueCruise, il conducente deve tenere lo sguardo fisso sulla strada. Non sostituisce la guida sicura.2 Fino a 600 km di autonomia con una carica completa della Mustang Mach-E ad autonomia estesa. Autonomia stimata utilizzando la procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli leggeri (WLTP).3 Emissioni di CO 2 di Puma EcoBoost Hybrid 122-146 g/km ed efficienza del carburante 5,4-6,5 l/100 km WLTP.4 Autonomia fino a 376 km con una carica completa della Puma Gen-E. Autonomia stimata utilizzando la procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli leggeri (WLTP).5 Emissioni di CO 2 omologate per Kuga Hybrid 121-146 g/km e consumi di carburante omologati 5,3-6,4 l/100 km WLTP. Kuga 1,5 litri EcoBoost Hybrid, emissioni di CO 2 omologate 144-178 g/km e consumi di carburante omologati 6,3-7,8 l/100 km WLTP. Le emissioni di CO 2 omologate, l'efficienza del carburante omologata e l'autonomia di guida elettrica della Kuga Plug-In Hybrid saranno pubblicate in prossimità della data di messa in vendita.6 Emissioni di CO 2 omologate per la Ford Ranger Plug-In Hybrid 143-145 g/km WLTP Euro 6e-bis, efficienza del carburante omologata 6,2-6,4 l/100 km WLTP Euro 6e-bis e autonomia di guida esclusivamente elettrica fino a 43 km WLTP. Con una batteria completamente carica è possibile raggiungere un'autonomia fino a 43 km, a seconda della serie esistente e della configurazione della batteria. L'autonomia effettiva può variare in base a diversi fattori (ad esempio, condizioni meteorologiche, stile di guida, profilo del percorso, condizioni del veicolo, età e condizioni della batteria agli ioni di litio).7 BlueCruise è attualmente disponibile per i clienti con veicoli equipaggiati in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Gran Bretagna (non disponibile in Irlanda del Nord), Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Norvegia.8 Metriche aggiornate a ottobre 2025.9 Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la necessità del conducente di controllare il veicolo. Non sostituisce la guida sicura. Per dettagli e limitazioni, consultare il Manuale del proprietario.

