Form Impianti, Poggibonsi: “Performance e innovazione al centro del calcestruzzo prefabbricato”

20 ottobre 2025 | 12.15
LETTURA: 2 minuti

Poggibonsi - Siena, 20 ottobre 2025 - Con oltre cinquant’anni di esperienza nel settore, Form Impianti è oggi sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità nel mondo degli impianti per manufatti in calcestruzzo. Un percorso costruito con passione, competenza tecnica e una visione chiara, che ha portato l’azienda a diventare leader in Italia e a conquistare un posto nella top 5 mondiale del settore.

Form Impianti non si limita a costruire impianti: progetta soluzioni su misura, pensate per durare nel tempo, garantendo le massime performance. Ogni macchina nasce da un’attenta progettazione meccanica, con l’utilizzo di strutture robuste, lamierati fresati e un’elettronica essenziale e funzionale. Il risultato? Impianti semplici da gestire, estremamente durevoli e con costi di manutenzione ridotti.

Tra i punti di forza che rendono unici i macchinari Form Impianti, spiccano il sistema vibrante brevettato, che assicura una compattazione uniforme del calcestruzzo, e le soluzioni ‘fresco su fresco’ delle serie FDA ed Evo, perfette per realizzare superfici estetiche e multistrato, come grigliati, cordoli, pavimentazioni e molto altro.

Dalla progettazione alla messa in opera, Form Impianti segue ogni fase con un approccio integrato e orientato al cliente. L’azienda è in grado di fornire impianti completi, su scala piccola, media e grande, completamente personalizzabili, ovunque nel mondo. L’efficienza logistica e il supporto tecnico post-vendita, inclusa la teleassistenza, fanno di Form Impianti un partner affidabile per ogni esigenza produttiva.

Grazie a questo modello operativo, l’azienda si è affermata come riferimento internazionale, scelta da produttori di manufatti in calcestruzzo nei cinque continenti.

Oggi il mondo del calcestruzzo prefabbricato è chiamato a evolversi: automazione, sostenibilità, riduzione degli sprechi, maggiore attenzione al design e al rispetto delle normative ambientali sono solo alcune delle sfide attuali. In questo scenario, Form Impianti si distingue per la sua capacità di rispondere in modo concreto, combinando solidità meccanica e tecnologia intelligente.

Questa filosofia consente di produrre impianti altamente performanti, capaci di abbattere consumi, ottimizzare la produzione e garantire alta qualità estetica e funzionale dei manufatti finali.

Form Impianti guarda al futuro con determinazione: investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologie sempre più avanzate, formazione continua e una rete di collaborazioni internazionali che alimentano ogni giorno il suo percorso di crescita. L’obiettivo è chiaro, rafforzare la leadership italiana e consolidare ulteriormente la presenza tra i protagonisti globali nel settore.

In un mercato sempre più competitivo, Form Impianti rappresenta la perfetta combinazione tra tradizione ingegneristica italiana e capacità di innovare, offrendo ai suoi clienti non solo impianti, ma un reale vantaggio competitivo.

