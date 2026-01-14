circle x black
Gare sui fiumi ghiacciati, amicizia tra giovani di tutto il mondo – Impressioni della prima gara con dragon boat sul ghiaccio HIT-Cambridge-Oxford

Cerimonia di apertura della prima gara amichevole internazionale per la ‘Coppa HIT-Cambridge-Oxford’ di dragon boat su ghiaccio
14 gennaio 2026 | 11.27
LETTURA: 2 minuti

HARBIN, CHINA - Media OutReach Newswire - 14 gennaio 2026 - Il 10 gennaio a Harbin, la "Città del Ghiaccio" della Cina, si è svolta la prima gara amichevole internazionale per la "Coppa HIT-Cambridge-Oxford" con dragon boat sul ghiaccio. Quattordici squadre in rappresentanza delle Università di Oxford, Cambridge, Harbin Institute of Technology (HIT), altre università del gruppo C9 e istituzioni di Hong Kong e Macao hanno dato vita a un evento coinvolgente.

"Esperienza straordinaria! In UK tocca al massimo -5°C, qui -20°. All'inizio ignoravamo tutto sul pagaiare sul ghiaccio: è stata una prova fisica e di spirito di squadra", ha detto Edward Townsend di Cambridge, dopo la gara. "Vogare sul Cam è tradizione, ma pagaiare su una dragon boat sul ghiaccio in Cina è una prima volta."

Scena della competizione della gara amichevole internazionale per la "Coppa HIT-Cambridge-Oxford" di dragon boat su ghiaccio

"Il canottaggio con dragon boat sul ghiaccio mi ha mostrato come lo sport possa avvicinare il mondo, dando l'impressione che le distanze siano irrilevanti", ha detto Na Boshi, uno studente di HIT che è già alla su terza competizione di dragon boar sul ghiaccio. Nel passato era soprattutto un'opportunità di creare relazioni con studenti e facoltà delle altri università C9 in Cina. Quest'anno, tuttavia, è stata un'esperienza più eccitante perché hanno partecipato anche squadre di Oxford, Cambridge e di università di Hong Kong e Macao.

"Nella cultura cinese, la dragon boat simbolizza unità, progresso e eccellenza, valori in sintonia con gli ideali britannici di coraggio, cortesia e responsabilità", ha detto Chen Jie, Segretario del Partito dell'HIT. "Nonostante la Cina e la Gran Bretagna siano alle estremità opposte del continente eurasiatico, questo evento unisce la tradizione secolare di canottaggio di Oxford e Cambridge con il patrimonio tecnico dell'HIT, promuovendo la comprensione culturale fra i nostri giovani."

Fuori gara, I partecipanti hanno avuto l'occasione di visitare la Città di Ghiaccio, di dare da mangiare alle tigri siberiane, di gustare la cucina locale ed ammirare l'antico quartiere Barocco Cinese.

l'HIT ha creato questa piattaforma non solo per una gara sportiva, ma per esplorare nuove vie di apertura internazionale per l'istruzione universitaria nella complessa situazione internazionale del giorno d'oggi.

