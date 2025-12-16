Gensyn lancia la vendita di token $AI su Sonar

GEORGE TOWN, Grand Cayman, 16 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- La vendita di token offre il 3% della fornitura di token, un moltiplicatore bonus per i partecipanti alla testnet e l'opportunità di ricevere una workstation GPU con marchio Gensyn. https://token.gensyn.network/

Dettagli $AI:La Gensyn Foundation ("Gensyn") lancia oggi (15 dicembre) la sua vendita di token $AI su Sonar, facendo segnare un traguardo importante in vista della sua prossima mainnet. La vendita introduce il token nativo che coordinerà i pagamenti, lo staking, la sicurezza e la governance nell'intera rete Gensyn.

La rete AI decentralizzata supportata da a16z si sta preparando per la mainnet e sta lanciando la vendita di token $AI. La testnet Gensyn ha già dimostrato una rapida trazione, con:

Il token $AI è la valuta utility per la rete mainnet, una rete in cui chiunque può contribuire con elaborazione IA, segnali di addestramento, modelli o criteri di valutazione, e in cui le prestazioni vengono prezzate in modo trasparente e in tempo reale. La combinazione di verifica deterministica, valutazione aperta e calcolo decentralizzato forma un sistema guidato dal mercato per l'apprendimento continuo, orientato da un reale interesse economico e fornito da chiunque, o da qualsiasi sistema, nel mondo.

La vendita offre 300.000.000 di token (il 3 percento dell'offerta) tramite un'asta inglese con una valutazione minima di 1 milione di dollari FDV e un limite massimo di valutazione di 1 miliardo di dollari FDV, corrispondente al prezzo dell'ultimo round di finanziamento guidato da a16z di Gensyn due mesi fa. La vendita si svolge sulla rete principale di Ethereum con USDC o USDT e un'offerta minima di 100 $, mentre i token verranno richiesti sulla rete Gensyn (L2).

Informazioni sul moltiplicatore testnet: Oltre all'allocazione prioritaria, gli utenti testnet verificati riceveranno anche un moltiplicatore di token bonus sull'importo del loro acquisto, prelevato da un pool di premi del 2%. Il moltiplicatore esatto si baserà sulla partecipazione di ciascun utente alla testnet Gensyn, nonché sull'importo della sua offerta nella vendita. Partecipazione e importi delle offerte più elevati equivalgono a un moltiplicatore più elevato, con la maggior parte del moltiplicatore derivante dalla partecipazione alla testnet. I moltiplicatori garantiranno token aggiuntivi oltre all'importo dell'acquisto, senza costi aggiuntivi.

"Abbiamo avuto un enorme successo testando la nostra infrastruttura e le nostre applicazioni sulla testnet e siamo pronti a passare alla fase successiva, operando con valore reale e sicurezza basata sulla teoria dei giochi sulla mainnet. Effettuare una vendita pubblica prima del lancio ci consente di concentrarci su una distribuzione equa e di dare priorità ai membri della community che hanno supportato la testnet e dimostrano di credere nella nostra tesi".- Ben Fielding, co-fondatore e CEO, Gensyn AI

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845055/GENSYN_LIMITED.jpg

