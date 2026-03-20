Giustizia riparativa: il San Michele lancia l’App di “Giustizia in Itinere”. La tecnologia a supporto delle vittime di reato.

Roma – Un’applicazione digitale per informare, orientare e accompagnare le vittime di reato nei percorsi di tutela e giustizia riparativa. È questo l’obiettivo della nuova App “Giustizia in Itinere”, promossa dall’ASP Istituto Romano di San Michele nell’ambito delle iniziative dedicate alla diffusione della cultura della giustizia riparativa e al rafforzamento dei servizi di supporto alle persone coinvolte in situazioni di reato.

L’applicazione rappresenta uno strumento innovativo che consente ai cittadini di accedere facilmente a informazioni sui propri diritti, sui servizi di assistenza alle vittime sui programmi di giustizia riparativa. Attraverso l’app, gli utenti possono orientarsi tra gli sportelli di ascolto attivi e i servizi disponibili, trovare indicazioni utili e conoscere le iniziative attive sul territorio.

“Con questo progetto – dichiara il Presidente dell’ASP Istituto Romano di San Michele, Giovanni Libanori – vogliamo rendere la giustizia più accessibile e vicina ai cittadini. La tecnologia può diventare uno strumento importante per aiutare le vittime di reato a trovare informazioni, supporto e percorsi di accompagnamento. L’App ‘Giustizia in Itinere’ nasce proprio per offrire un punto di riferimento semplice e immediato”.

Il progetto, realizzato in partenariato con la Regione Lazio, si inserisce nel quadro delle politiche di promozione della tutela delle vittime di reato e dei programmi di giustizia riparativa con l’obiettivo di favorire una rete territoriale capace di offrire ascolto, orientamento e supporto.

“L’App rappresenta un ulteriore passo avanti nel rendere i servizi più accessibili – spiega l’Avv. Giorgia Venerandi, Consulente dell’ASP IRSM impegnata nel progetto. Attraverso questo strumento digitale vogliamo facilitare il contatto tra cittadini e servizi, promuovere la conoscenza dei diritti delle vittime di reato e diffondere una maggiore consapevolezza sui percorsi di giustizia riparativa”.

L’applicazione “Giustizia in Itinere” è disponibile direttamente sul sito ufficiale del progetto, dove è possibile trovare tutte le informazioni e scaricare gratuitamente lo strumento. Per il download gratuito: https://giustiziainitinere.it

Con questa iniziativa il San Michele rafforza il proprio impegno nel promuovere una giustizia più vicina alle persone, capace di integrare servizi territoriali, percorsi di supporto dedicati alle vittime di reato e strumenti digitali.

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