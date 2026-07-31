Gli italiani valutano la vita notturna madrilena 8,67 su 10

Sempre più italiani viaggiano a Madrid e apprezzano la sua vita notturna come una delle offerte di svago serale più attraenti d'Europa. La qualità dei club, l'atmosfera cosmopolita e la musica dal vivo sono alcune delle sue principali attrattive, con una valutazione media di 8,67 su 10.

ROMA, Italia – EQS Newswire – 31 luglio 2026 – La qualità dei club madrileni come Lula Club, Shôko, Kapital, Rubicón o Teatro Magno, la loro immagine cosmopolita, l’atmosfera aperta e accogliente, la sicurezza e la facilità di spostarsi nel centro sono gli aspetti più apprezzati dagli italiani quando si godono la vita notturna madrilena.

L’età media degli italiani che vivono la notte di Madrid si aggira intorno ai 30 anni. Il 60% esce spesso o tutte le sere durante il soggiorno e la spesa media stimata raggiunge gli 89,57 euro per uscita, tra cene, ingressi, concerti e consumazioni. L’80% spende più di 50 euro e un terzo supera i 100 euro.

Tra giugno e agosto 2025, Madrid ha accolto 100.799 viaggiatori provenienti dall’Italia. I collegamenti aerei e l’affinità culturale tra i due Paesi favoriscono un’esperienza che combina gastronomia, patrimonio, vita sociale, grandi eventi e un’ampia programmazione notturna.

La qualità dei club e l’atmosfera aperta e accogliente sono indicate dal 60%. Il carattere moderno e cosmopolita e la sicurezza raggiungono entrambi il 53,3%. Tra i programmi preferiti spiccano ballare in discoteca o in un club, con l’80%; ascoltare musica dal vivo, con il 66,7%; e godersi bar, terrazze e cene, con il 60%.

Le residency musicali di artisti come Bad Bunny o Shakira, il successo turistico di Madrid e l’apertura di nuovi club sono gli eventi che contribuiscono maggiormente a rafforzare l’immagine della vita notturna madrilena, tutti con il 53,3%. I festival musicali organizzati nella Comunità di Madrid sono segnalati dal 40%.

Tutti questi dati provengono dallo studio sull’interesse per la vita notturna madrilena realizzato da Noche Madrid con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura, al Turismo e allo Sport della Comunità di Madrid, nell’ambito della campagna Madrid Aperta Tutta l’Estate.

Per gli italiani, la vita notturna madrilena ottiene una valutazione media di 8,67 su 10 e si consolida come una componente sempre più rilevante della loro esperienza di viaggio nella capitale spagnola.

Noche Madrid.

Contatti:

Immediapress

comunicati@immediapress.it



Jesus Martinez Calvo

Noche Madrid

915422304

info@nochemadrid.org



Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress