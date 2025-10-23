Heineken® 0.0 sigla una collaborazione globale con il Premier Padel, segnando il suo debutto nello sport in più rapida crescita al mondo

AMSTERDAM, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heineken® 0.0 annuncia l’ampliamento del proprio portafoglio di sponsorizzazioni globali con una partnership storica con il Premier Padel, il principale circuito professionistico ufficiale di padel a livello mondiale. La partnership renderà Heineken® 0.0 il Global Beer Partner del Premier Padel e consoliderà la sua posizione nello sport in più rapida crescita al mondo.

A partire dal 2026, Heineken® 0.0, campione della socializzazione di qualità, celebrerà il vivace DNA sociale del padel partecipando agli eventi del Premier Padel. Con il suo gusto rinfrescante e la sua accessibilità, Heineken® 0.0 è la scelta naturale per la consolidata comunità sociale del padel e per chi ama il benessere. Infatti, oltre il 70% dei giocatori di padel dichiara di giocare per l’esperienza sociale e spesso continua a socializzare anche dopo le partite, magari davanti a una birra, rendendo questa partnership un’estensione naturale della cultura di questo sport.

Bram Westenbrink, Direttore commerciale di Heineken ® , ha dichiarato: “Per Heineken ® 0.0, entrare nel mondo del padel significa molto più che partecipare alle partite sul campo: significa entrare a far parte della comunità che lo circonda e rimanere al passo con le esigenze di uno stile di vita in continua evoluzione. Mai come adesso, le persone hanno sete di esperienze dirette e di equilibrio. Tenendo tutto ciò a mente, ci impegniamo a creare modi entusiasmanti e innovativi per riunire le persone attraverso sponsorizzazioni strategiche, proprio come questa. Che si tratti di tifare i professionisti, giocare con nuove persone, mantenere una routine equilibrata o condividere una birra ghiacciata dopo una partita, Heineken ® 0.0 e Premier Padel offriranno una serie di esperienze condivise indimenticabili”.

David Sugden, Amministratore Delegato di Premier Padel, ha dichiarato: “Questa partnership è un segnale forte e una dichiarazione che il padel è lo sport del momento. Quando uno dei marchi più iconici e rispettati al mondo come Heineken collabora per la sua prima avventura in un nuovo sport globale con il circuito professionale leader a livello mondiale, Premier Padel, significa che il nostro sport sta vivendo un incredibile slancio, così come il nostro circuito. L’ascesa globale del padel sta creando fantastiche opportunità di carattere commerciale, sportivo e incentrate sui fan e, insieme a Heineken ® 0.0, continueremo a mostrare quanto questo sport sia diventato vivace, avvincente e globale, con ancora molto da offrire.”

Durante la stagione 2025, il Circuito ha organizzato 24 tornei in 16 Paesi, tenendo il suo primo torneo negli Stati Uniti, il mercato sportivo più influente al mondo. Nel 2026, il Circuito sarà esteso a nuovi Paesi, tra cui l’Asia. Il Circuito promuove l’espansione di questo sport in tutto il mondo: oltre 600 giocatori provenienti da 29 Paesi diversi hanno partecipato alle competizioni maschili e femminili del Premier Padel nel corso del 2025, sottolineando il suo ruolo di piattaforma per la crescita internazionale, la diversità e l’eccellenza sia dentro sia fuori dal campo.

La sponsorizzazione offre a Heineken® 0.0 la possibilità di entrare in contatto con i giocatori e i tifosi ispirati dal gioco professionale di alto livello del Premier Padel, celebrando la passione del marchio per la creazione di esperienze sociali di alto livello. Inoltre, grazie alla sua presenza in oltre 190 Paesi, i giocatori di padel di tutto il mondo possono sempre dissetarsi con una Heineken® 0.0 o una Heineken® classica.

Informazioni su HEINEKEN

HEINEKEN è il produttore di birra più internazionale al mondo. È leader nello sviluppo e nella commercializzazione di marchi premium di birra e sidro. Guidato dal marchio Heineken®, il Gruppo vanta un portafoglio di oltre 300 birre e sidri internazionali, regionali, locali e speciali. Ci impegniamo a favore dell’innovazione, degli investimenti a lungo termine nel marchio, di una rigorosa attività di vendita e di una gestione dei costi mirata. Con il programma “Brewing a Better World”, dimostriamo il nostro impegno nella sostenibilità come parte integrante del nostro operato. HEINEKEN ha una presenza geografica ben equilibrata con posizioni di leadership sia nei mercati sviluppati sia in quelli in via di sviluppo. Impieghiamo oltre 85.000 dipendenti nella gestione di birrifici, malterie, impianti di sidro e altri impianti di produzione in oltre 70 Paesi. Le azioni Heineken® N.V. e Heineken® Holding N.V. sono quotate all’Euronext di Amsterdam. I prezzi delle azioni ordinarie sono disponibili su Bloomberg con i simboli HEIA NA e HEIO NA e su Reuters con i simboli HEIN.AS e HEIO.AS. HEINEKEN ha due programmi di American Depositary Receipt (ADR) di livello 1 sponsorizzati: Heineken® N.V. (OTCQX: HEINY) e Heineken® Holding N.V. (OTCQX: HKHHY).

Informazioni su Premier Padel

Premier Padel è il principale circuito professionistico ufficiale di padel a livello mondiale, fondato da Qatar Sports Investments (QSI) insieme alla Federazione Internazionale Padel (FIP). Lanciato nel 2022, nel suo primo anno ha visto giocare oltre 500 partecipanti da tutto il mondo ai tornei Premier Padel in alcuni dei luoghi più iconici della storia dello sport. Dal 2025, Premier Padel include 24 tornei in 16 Paesi, e il circuito continuerà a far crescere questo sport in nuovi territori e in ogni dimensione. Come marchio globale, Premier Padel cattura anche l’essenza dinamica e lo spirito del padel, uno sport che sta vivendo una nuova entusiasmante fase di crescita su scala mondiale grazie al nuovo circuito globale unificato.

