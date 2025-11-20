circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale Globenewswire

Soldo, rilascio Winter 2025: nuove funzionalità per semplificare la gestione delle spese

20 novembre 2025 | 13.25
LETTURA: 1 minuti

Le nuove funzionalità rendono più semplici viaggi, fatturazione e report, permettendo ai team Finance di concentrarsi su controllo dei costi e gestione quotidiana delle spese

MILANO, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Questo inverno, i team Finance trascorreranno meno tempo a gestire manualmente i viaggi o a recuperare informazioni dalle fatture, potendo dedicarsi a ciò che conta davvero: avere una visione chiara e completa delle spese aziendali. Il rilascio Winter 2025 di Soldo introduce aggiornamenti pensati per semplificare la gestione delle spese e portare maggiore visibilità, velocità e controllo nelle operazioni finanziarie quotidiane:

“Il ruolo dei CFO oggi non riguarda solo il controllo dei costi, ma anche la capacità di supportare la crescita aziendale” spiega Charles Aladesuru, Research Manager, European Enterprise Solutions, IDC. “Le soluzioni moderne devono rendere le operazioni più semplici e veloci, consentendo ai team di lavorare in sicurezza e garantendo che ogni spesa rispetti le policy aziendali. Soldo dimostra come visibilità, automazione e controllo possano convivere per gestire le spese in modo efficace.”

“Gestire fatture, ricevute, prenotazioni di viaggio e report è un compito complesso. Il nostro rilascio Winter 2025 aiuta il Finance a lavorare in modo più efficiente e conforme, dando ai dipendenti la flessibilità necessaria per svolgere le loro attività.” conclude Daniele Marino, Head of Product Development di Soldo.

Per ulteriori dettagli: aggiornamenti Winter 2025.

Soldo

Soldo è la soluzione per la gestione proattiva delle spese che permette alle aziende di controllare ogni costo e semplificare i processi. Con sede a Londra e uffici a Dublino, Milano e Roma, Soldo è utilizzato da oltre 25.000 aziende, tra cui GetYourGuide, Bauli e Brooks Running, per gestire le spese con budget personalizzati e monitoraggio in tempo reale.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc355fd8-4330-4a20-bdcd-e93951f86cb1

Contact info: pr@soldo.com

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale Globenewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
GNW1001140066 it it Soldo Software Ltd. United Kingdom London https//www.soldo.com/en gb/ Valerio Rossetti Director of Communications GB Technology Software & Computer Services
Vedi anche
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza