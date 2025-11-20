Soldo, rilascio Winter 2025: nuove funzionalità per semplificare la gestione delle spese

Le nuove funzionalità rendono più semplici viaggi, fatturazione e report, permettendo ai team Finance di concentrarsi su controllo dei costi e gestione quotidiana delle spese

MILANO, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Questo inverno, i team Finance trascorreranno meno tempo a gestire manualmente i viaggi o a recuperare informazioni dalle fatture, potendo dedicarsi a ciò che conta davvero: avere una visione chiara e completa delle spese aziendali. Il rilascio Winter 2025 di Soldo introduce aggiornamenti pensati per semplificare la gestione delle spese e portare maggiore visibilità, velocità e controllo nelle operazioni finanziarie quotidiane:

“Il ruolo dei CFO oggi non riguarda solo il controllo dei costi, ma anche la capacità di supportare la crescita aziendale” spiega Charles Aladesuru, Research Manager, European Enterprise Solutions, IDC. “Le soluzioni moderne devono rendere le operazioni più semplici e veloci, consentendo ai team di lavorare in sicurezza e garantendo che ogni spesa rispetti le policy aziendali. Soldo dimostra come visibilità, automazione e controllo possano convivere per gestire le spese in modo efficace.”

“Gestire fatture, ricevute, prenotazioni di viaggio e report è un compito complesso. Il nostro rilascio Winter 2025 aiuta il Finance a lavorare in modo più efficiente e conforme, dando ai dipendenti la flessibilità necessaria per svolgere le loro attività.” conclude Daniele Marino, Head of Product Development di Soldo.

Per ulteriori dettagli: aggiornamenti Winter 2025.

Soldo

Soldo è la soluzione per la gestione proattiva delle spese che permette alle aziende di controllare ogni costo e semplificare i processi. Con sede a Londra e uffici a Dublino, Milano e Roma, Soldo è utilizzato da oltre 25.000 aziende, tra cui GetYourGuide, Bauli e Brooks Running, per gestire le spese con budget personalizzati e monitoraggio in tempo reale.

