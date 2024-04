Haier Europe presenta la rivoluzione Candy

Nuova identità e nuovo logo per l’iconico brand italiano, alla conquista della casa intelligente

Milano, 16 aprile 2024 – Haier Europe, parte di Haier Smart Home - primo gruppo al mondo per gli elettrodomestici con 33,7 miliardi di euro di fatturato e oltre 100.000 collaboratori nel mondo - ha scelto il Salone del Mobile di Milano per presentare la nuova Candy, l’iconico marchio dall’inconfondibile design italiano vive una vera rivoluzione: una nuova identità, nuove linee di soluzioni intuitive, tecnologiche e connesse per un nuovo livello smart.

Haier Europe investe sul brand Candy portandolo al centro della sua strategia di crescita per conquistare la leadership europea nel settore.

Dal 1945 Candy è tra i leader europei nel mercato degli elettrodomestici, affermatosi grazie a prodotti smart e accessibili e diventando sinonimo di casa. Oggi, Candy è pronta a raggiungere il livello successivo, superando le aspettative dei consumatori con risposte semplici e tecnologiche per le sfide più complesse della vita quotidiana.

Dal punto di vista del design, l’operazione è stata concepita dal Milan Experiece Design Center di Haier Europe come un lavoro di reengineering: innestando nel DNA intrinsecamente innovativo e italiano di Candy, il know-how tecnologico del Gruppo. I valori del marchio sono stati così sublimati ed elevati nello stile, nell’alta qualità dei prodotti e nelle interazioni smart. La nuova Candy ha un design elegante e minimalista, ma senza tempo.

Il nuovo logo è il simbolo di una nuova identità, capace di comunicare le caratteristiche che si ammirano anche nella rinnovata linea di prodotti: elegante, pulito, efficace e d’impatto. Il contrasto tra angoli smussati e linee taglienti crea un’insolita armonia, mentre le lettere aperte esprimono il dinamismo e l’anima tecnologica. Lo storico colore azzurro lascia spazio a un grigio senza tempo, più coerente con l’evoluzione intrapresa dal marchio.

L’evoluzione del marchio si riflette nella capacità di fornire soluzioni efficienti in tutte le categorie di prodotto e soddisfare ogni esigenza del consumatore, garantendo elevati standard qualitativi e accessibilità – una sfida che si pone fin dagli inizi e che continua a vincere. L’heritage del marchio si riconosce soprattutto nel caratteristico stile italiano, un design senza tempo che traduce la cura per i minimi dettagli e la tranquillità dell’abitare la casa. La nuova Candy è intuitiva, funzionale, tecnologica e connessa.

Le proposte del marchio, si caratterizzano per sistemi tecnologici più innovativi che, grazie alla connessione con l’app hOn – la piattaforma che guida degli elettrodomestici connessi del Gruppo – toccano i massimi livelli di praticità e plasmabilità. Agevolare le abitudini e le sfide quotidiane, permettendo ai consumatori di dedicarsi alle proprie passioni senza preoccupazioni, vuol dire anche favorire l’accesso a ecosistemi dove efficienza energetica, risparmio e diminuzione degli sprechi sono a portata di mano grazie alle funzioni e ai programmi di monitoraggio disponibili su hOn.

Tra le nuove gamme segnaliamo le proposte cooking Candy Black, Candy Full Inox e Candy Stainless Steel Collection, caratterizzate da un design italiano di grande qualità, sia nei materiali che nelle rifiniture. Le linee si compongono di forni in classe energetica A++, piani cottura e piani a induzione connessi con cappe integrate. Questi ultimi sono una novità assoluta per il marchio.

I forni si distinguono per le funzioni che soddisfano ogni esigenza dei consumatori. La tecnologia No Preheat, ad esempio, permette di avviare il ciclo di cottura senza preriscaldamento per risparmiare tempo ed energia, mentre FullMenu consente di cucinare contemporaneamente un menu completo grazie ai sei diversi livelli presenti nella cavità.

Per la refrigerazione Candy punta anche sulle proposte Built-In con il nuovo frigorifero Candy Fresco 800 che nasce con linee pulite in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza di arredamento e gusto estetico. Candy ha studiato a fondo le esigenze dei consumatori e le tecnologie innovative integrate in questo prodotto rappresentano la risposta perfetta: un’ampia serie di funzioni per garantire la freschezza e la conservazione ottimale, senza sforzi e preoccupazioni. Inoltre, la gamma comprende configurazioni specifiche in larghezza 54 cm e 70 cm, con allestimenti diversi in termini di classe energetica e dotazione interna.

https://www.candy-home.com/it_IT/