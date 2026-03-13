HDEMY GROUP: IL POLO DELLA FORMAZIONE CHE VALORIZZA LE IDENTITÀ DEI TERRITORI ITALIANI

Il Gruppo nasce a Verona nel 2010 e riunisce Accademia Cappiello di Firenze e NAD – Nuova Accademia del Design, tra Milano e Verona, nei settori della grafica, della comunicazione, del design e della moda.

IL PRESIDENTE E FONDATORE NICOLA PIGHI: «NON UNIFORMIAMO LE NOSTRE ACCADEMIE, PERCHÉ DIFENDERE STORIE E CULTURE LOCALI È UNA LEVA DI INNOVAZIONE».

Verona, 13 marzo 2026 – Il Presidente di Hdemy Group, Nicola Pighi, illustra le linee strategiche del polo formativo che connette eccellenze radicate in territori con identità differenti, valorizzando la cultura del progetto, la visione e il dialogo con il tessuto imprenditoriale. Fondato a Verona nel 2010 da Nicola Pighi, il Gruppo integra oggi Accademia Cappiello di Firenze, pioniera da oltre 70 anni nei settori della grafica e della comunicazione, e NAD – Nuova Accademia del Design, attiva tra Verona e Milano nelle aree dell’Interior Design, del Product Design e del Fashion Design.

È una visione della formazione che non si limita alla preparazione professionale, ma si assume una responsabilità più ampia: custodire e trasmettere, attraverso la didattica, una parte viva del patrimonio culturale italiano. È su questa impostazione che il gruppo costruisce il proprio percorso, dando forma a un polo formativo che mette in relazione accademie di design e della comunicazione visiva differenti per storia, vocazione e contesto, unite dall’idea che il valore dei territori possa diventare leva concreta di qualità, metodo e progetto.

«Ripartiamo dall’italianità e dal valore dei territori per formare i progettisti di domani», afferma Nicola Pighi, Presidente di Hdemy Group. «Per noi la formazione ha senso quando riconosce ciò che rende un luogo, una cultura e una tradizione davvero significativi, e lo trasforma in visione, metodo e responsabilità. Ciò che potrebbe sembrare una differenza da ridurre, per noi è una risorsa da valorizzare, perché la cultura di un territorio incide sulla formazione e ne rafforza la qualità».

Così, Firenze, Verona e Milano non rappresentano soltanto tre presenze geografiche, ma tre contesti culturali distinti, ciascuno portatore di una propria sensibilità, di una propria tradizione progettuale e di un rapporto specifico con le filiere creative e con il tessuto imprenditoriale. Hdemy Group si sviluppa quindi come un ecosistema formativo che riconosce nella specificità dei territori uno dei fattori che concorrono alla solidità dei percorsi, leggendo le vocazioni locali come patrimonio formativo e traducendole in una didattica contemporanea, in dialogo con il mondo del progetto, dell’impresa e delle professioni creative.

La scelta del gruppo è quella di una crescita misurata e selettiva, fondata sulla coerenza del progetto e sulla qualità delle realtà coinvolte. L’obiettivo non è costruire un sistema standardizzato, ma consolidare un polo formativocapace di metterein rete eccellenze territoriali con radici riconoscibili, contribuendo a una visionecomune della formazione creativa e progettuale. «Quando uno studente ci sceglie, affida a noi una parte del proprio futuro: è una responsabilità che richiede rigore, metodo e visione», prosegue Pighi.

In questo quadro si inseriscono, da un lato, Accademia Cappiello a Firenze, realtà che dal 1956 dialoga con il mondo della grafica e della comunicazione visiva, e dall’altro Nuova Accademia del Design, presente tra Verona e Milano con un’offerta orientata ad ambiti come interior, product e fashion design. Per Hdemy Group, il valore di queste accademie risiede anche nella loro capacità di trasformare il patrimonio culturale dei territori in una formazione solida, capace di preparare i progettisti di domani senza separare mai cultura del progetto, metodo ed esecuzione. Un’impostazione che guardanon solo alla dimensione creativa, ma anche al rapporto con le filiere produttive, con le imprese e con i contesti professionali in cui il progetto prende forma, si misura e diventa lavoro.

È una visione, quella del Gruppo, dove la creatività non basta da sola: ha bisogno di struttura, disciplina e continuità. Perché, come sottolinea Pighi, «la creatività senza metodo resta espressione; con metodo diventa professione». La formazione, in questa logica, non è racconto del talento, ma costruzione di strumenti reali per affrontare il presente e interpretare il futuro.

Il 2026 coincide inoltre con un passaggio significativo per Accademia Cappiello, che celebra i settant’anni dalla fondazione. Un anniversario che richiama una storia importante nella formazione creativa italiana e che nel corso dell’anno sarà valorizzato anche attraverso iniziative dedicate e materiali d’archivio legati alla figura di Leonetto Cappiello, autore capace di trasformare il manifesto in un linguaggio moderno della comunicazione pubblicitaria.

Per Hdemy Group, la formazione si conferma così uno spazio in cui cultura, progetto e responsabilità convergono. Un approccio che guarda al futuro senza separarlo dalle radici, e che affida alla qualità dei percorsi il compito di trasformare una ricchezza culturale stratificata in visione, metodo e nuove professionalità per il mondo del design e della comunicazione.

«Custodire un patrimonio culturale non significa fermarlo», conclude Nicola Pighi. «Significa trasmetterlo, rinnovarlo e renderlo vivo nel presente. È questo il compito che attribuiamo alla formazione».

Hdemy Group nasce nel 2010 come polo formativo specializzato nei settori del design e delle creative industries, con l’obiettivo di costruire un ecosistema educativo di qualità, connesso con il mondo delle imprese e orientato alla costruzione di competenze professionali spendibili nel mercato contemporaneo. Il Gruppo integra cultura del progetto, pratica laboratoriale e aggiornamento continuo delle metodologie, includendo strumenti digitalidi nuova generazione e processi contemporanei a supporto del lavoro creativoe produttivo. Hdemy Group opera con sedi a Verona e Firenze e con una presenza anche a Milano, dove rafforza il dialogo con l’ecosistema professionale e culturale della città. All’interno del Gruppo convivono due realtà consolidate e complementari: NAD – Nuova Accademia del Design e Accademia Cappiello che quest’anno celebra il 70° anniversario.

