I dipendenti Entain a fianco di Sport Senza Frontiere alla Run Rome The Marathon 2024

21 staffette tra dipendenti e amici di Entain hanno partecipato alla competizione per sostenere Joy, progetto insignito del CSR Award

Roma, 19 marzo 2024 – Una domenica di grande sport agonistico, inclusione e solidarietà: si è corsa nel fine settimana la Run Rome The Marathon. Non si è fatta trovare impreparata a questo appuntamento Entain Italia, che ha corso al fianco di Sport Senza Frontiere.

Un totale di 21 staffette composte da 84 tra dipendenti e amici di Entain hanno infatti partecipato indossando la maglia solidale di Sport Senza Frontiere per sostenere Joy, il progetto educativo e di inclusione promosso dall’Associazione, che prevede l’organizzazione di campi estivi e week-end nella natura pensati per coinvolgere minori che si trovano in condizioni di fragilità sociale.

Entain sostiene da anni Sport senza Frontiere attraverso il coinvolgimento diretto dei propri dipendenti al progetto Wellbeing For Good, ideato per promuovere il benessere dei dipendenti attraverso la pratica sportiva.

In occasione del CSR Award, che si è tenuto lo scorso dicembre, il progetto è stato premiato per il secondo anno consecutivo dalla Fondazione Entain, organizzazione no-profit istituita per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo. Il premio sostiene le organizzazioni del terzo settore in tutta Italia finanziando progetti di inclusione sociale con particolare attenzione allo sport, alla tecnologia e alla tutela dell'ambiente.

Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia, ha commentato: “Iniziative come la Run Rome The Marathon si prestano come ottima metafora del cammino intrapreso da Entain Italia al fianco di associazioni del terzo settore, supportate dal CSR Award: grandi traguardi da raggiungere un passo per volta. Tutto questo non sarebbe possibile senza l’entusiasmo delle ragazze e dei ragazzi di Entain Italia, che anche quest’anno, con impegno e determinazione, hanno permesso alle nostre staffette di tagliare il traguardo della maratona di Roma. Sport Senza Frontiere rappresenta un prezioso compagno di viaggio, con loro e le altre realtà ci impegniamo a raggiungere importanti traguardi, favorendo maggiore inclusione all’interno delle nostre comunità”.

Entain

Il Gruppo Entain PLC, quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 30.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi.

In Italia il gruppo impiega direttamente 450 dipendenti e, attraverso la propria rete di punti vendita, occupa indirettamente oltre 5.000 persone sull’intero territorio nazionale.

Fondazione Entain

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport e non.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

•a sostegno dello sport, come strumento di crescita e di inclusione

•nei territori, per la realizzazione di progetti di forte impatto sia ambientale che sociale all’interno delle comunità in cui opera

•per la promozione dell’innovazione, come nella natura di una realtà tecnologica, anche per lo sviluppo di soluzioni a tutela della salute mentale delle persone

SPORT SENZA FRONTIERE (Roma)

Sport Senza Frontiere è una ONLUS che persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza educativa e socio-sanitaria in favore di soggetti socialmente svantaggiati attraverso la realizzazione di interventi di inclusione sociale tramite la pratica sportiva, in modo particolare nei confronti di minori in condizione di disagio socio- economico e a rischio di esclusione ed emarginazione.