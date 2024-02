I dipendenti Snaitech in pista con gli atleti di Special Olympics Italia

iZilove Foundation rinnova la partnership sportiva con gli Atleti per i Giochi Nazionali Invernali

Milano, 19 febbraio 2024 – Snaitech anche per il 2024, sarà a fianco di Special Olympics Italia, tramite iZilove Foundation, l’ente senza scopo di lucro che raggruppa tutte le good causes del Gruppo.

La fondazione di Snaitech supporterà il movimento sportivo nella sua più importante manifestazione, ovvero i XXXV Giochi Nazionali Invernali di Sci Alpino, Sci di Fondo e Snowboard che si terranno dal 4 all’8 marzo 2024 a Sestriere e Pragelato. E lo farà coinvolgendo i propri colleghi in un’attività di volontariato per sostenere gli Atleti durante le gare sportive sulla neve.

“Nel nostro impegno verso la sostenibilità, riteniamo fondamentale coinvolgere direttamente le persone di Snaitech in attività di volontariato in grado di generare un impatto concreto sulle vite altrui. Per questa ragione, siamo fieri di sostenere anche quest’anno Special Olympics, un'organizzazione con cui condividiamo una visione comune fatta di passione, dedizione e inclusione. Gli eventi di Special Olympics non sono solo momenti di solidarietà, ma sono anche delle occasioni in cui partecipiamo con entusiasmo e interesse, dimostrando come la partecipazione ci possa arricchire. Non vediamo l’ora di scendere in campo a fianco agli Atleti per supportarli in quella che è ormai diventata un’esperienza unica ed irrinunciabile per tutti noi” ha dichiarato Lavinia Pupelli, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Snaitech.

Avviata nel 2017 in occasione della raccolta fondi sostenuta da Snaitech a supporto della delegazione italiana di Special Olympics ai Giochi Mondiali Invernali previsti in Austria, la partnership tra l’azienda e il movimento globale si è sempre caratterizzata per il reciproco supporto. Fin dalla nascita di questa collaborazione, Snaitech ha voluto impostare un legame che andasse oltre la pura donazione erogata tramite iZilove Foundation.

A conferma di ciò, la partnership con Special Olympics si è consolidata anno dopo anno, attraverso una serie di attività che hanno incluso attività di volontariato aziendale, iniziative per supportare la partecipazione degli atleti ai Giochi e persino l'ospitalità delle cerimonie di premiazione presso i propri ippodromi, nel 2018 e nel 2021.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ad Hoc Communication Advisors

Pietro Cavalletti – Cell. 3351415577; e-mail: pietro.cavalletti@ahca.it

Sara Mastrorocco – Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it