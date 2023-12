Bybit celebra 5 anni di impatti dirompenti nel settore delle criptovalute con la pietra miliare di ben 20 milioni di utenti

DUBAI, EAU, 1 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Bybit, una delle tre principali piattaforme di scambio di criptovalute, è lieta di annunciare una nuova pietra miliare nel suo cammino di crescita: il superamento di 20 milioni di utenti registrati. Questo straordinario risultato sottolinea la posizione di Bybit all'avanguardia nel settore delle criptovalute, con la celebrazione del suo 5º anniversario questo dicembre.

Fin da quando è stata creata Bybit offre soluzioni innovative per le contrattazioni, piattaforme intuitive e servizio clienti 24/7 in varie lingue. La tappa fondamentale di oltre 20 milioni di utenti registrati prova inequivocabilmente la fiducia che la comunità globale delle contrattazioni ripone in Bybit.

"Bybit si è dimostrata una borsa per criptovalute sicura e altamente efficace", ha commentato Ben Zhou, cofondatore e Ceo. "Raggiungere 20 milioni di utenti registrati non rappresenta solo un numero per noi, ma anche e soprattutto la fiducia e l'entusiasmo di una community che crede nel potenziale delle criptovalute e conta su Bybit come sua piattaforma preferita".

Bybit attribuisce la sua rapida crescita all'innovazione costante nel settore delle criptovalute, inclusi il lancio di bot per contrattazioni basati sull'IA, un sofisticato mercato per opzioni e una fiorente comunità che adotta il copy trading. Una gestione prudente del rischio e una migliore compliance riguardo alle attività di antiriciclaggio (AML) hanno permesso a Bybit di ottenere licenze negli EAU, nel Kazakistan e in Cipro.

"Siamo più di una semplice piattaforma per contrattazioni; siamo la Crypto Ark e una strada al Web3, la nuova generazione di Internet", ha aggiunto Ben Zhou. "Il nostro impegno verso i nostri utenti rimane più forte che mai e prevediamo di lanciare ulteriori funzioni e servizi innovativi nel prossimo futuro".

Mentre Bybit continua a espandere le sue offerte e raggiungere nuovi livelli, è pronta a svolgere un ruolo cardine nel plasmare il futuro del settore delle criptovalute.

#Bybit #TheCryptoArk #High5Bybit

Informazioni su Bybit

Bybit è una delle tre principali piattaforme di scambio di criptovalute per volume, con 20 milioni di utenti, fondata nel 2018. Offre una piattaforma professionale in cui investitori e trader in criptovalute possono trovare un matching engine ultraveloce, servizio clienti 24/7 e supporto multilingue alla community. Bybit è l'orgoglioso partner dei campioni in carica nella classifica piloti e costruttori della Formula Uno: il team Oracle Red Bull Racing.

Per domande da parte dei media contattare: media@bybit.com

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://www.bybit.com

Per restare sempre aggiornati seguire: le community di Bybit e i social

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2285843/20231127_172910___20_million_banner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bybit-celebra-5-anni-di-impatti-dirompenti-nel-settore-delle-criptovalute-con-la-pietra-miliare-di-ben-20-milioni-di-utenti-302002942.html