KEENON Robotics presenta DINERBOT T10 e KLEENBOT C30 alla World Robot Conference 2023 di Pechino

PECHINO, 21 agosto 2023 /PRNewswire/ -- KEENON Robotics ha recentemente presentato le sue ultime innovazioni in Cina, al World Robot Conference di Pechino, svelando il robot multifunzione di nuova generazione DINERBOT T10 e il robot di servizio di pulizia all'avanguardia KLEENBOT C30. Ha inoltre offerto l'opportunità di condividere il percorso di KEENON, le conoscenze del settore e di presentarne i notevoli progressi, con un affascinante spettacolo di robot come gran finale.

Il fondatore e CEO Tony Li ha iniziato tracciando la storia dell'azienda e sottolineando il suo enorme interesse per la robotica, come prova il nome KEENON, dall'inglese "Keen On Robotics" (appassionato di robotica) Dal 2010, KEENON è in prima linea nei robot di servizio commerciale per interni senza impiego di operatori. Nel corso degli anni ha scalato il mercato cinese, conquistando quote significative ed emergendo come leader globale nel settore della robotica per servizi commerciali.

Grazie ai suoi punti di forza tecnologici, allo sviluppo iterativo di prodotti ed alle catene di approvvigionamento, KEENON ha rapidamente ampliato la sua presenza all'estero, raggiungendo oltre 60 paesi e regioni e oltre 600 città in tutto il mondo, ottenendo al contempo la certificazione robotica in 64 paesi.

L'evento ha inoltre presentato una straordinaria e diversificata gamma di 15 robot di servizio, dal GUIDERBOT al DINERBOT, BUTLERBOT e robot per la pulizia, la disinfezione, la fornitura medica e industriale.

Presentato dal CTO Tang Xuanlai, DINERBOT T10 integra senza problemi quattro funzioni principali: "Consegna efficiente", "Rilevamento completo dei sensori", "Interazione multimodale" e "Pubblicità efficace". Il T10 vanta un vassoio a grande capacità a design aperto, il rilevamento dei piatti per il recupero dei pasti, prestazioni di controllo del movimento migliorate e un telaio perfezionato. Questo design garantisce un servizio impeccabile di bevande e una navigazione eccezionale attraverso passaggi stretti fino a59 cm.

L'avanzatissimo sensore di fusione del T10 si adatta a condizioni di illuminazione complesse e rileva la distanza multistrato, migliorando la precisione, la progettazione degli algoritmi e le capacità di fusione. Degno di nota è l'innovativa testa mobile, che unisce voce multimodale ed interazioni espressive. Lo schermo da 23,8 pollici e il sistema operativo di pubblicità basato su cloud garantiscono una praticità intuitiva.

KEENON ha inoltre annunciato il suo ingresso ufficiale nel mercato dei robot detergenti con KLEENBOT C30. Dotato di quattro funzioni di pulizia e di un'unica area di copertura minima di 1500 metri quadri a pieno carico, il C30 si distingue per le sue capacità professionali di pulizia, portabilità, agilità e gestione basata su cloud.

KEENON Robotics porta avanti la sua dedizione all'innovazione e all'eccellenza globale; questo evento non solo celebra i risultati conseguiti, ma segna anche l'inizio di un nuovo capitolo nella costante ricerca di innovazione.

