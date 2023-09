NFaT, importanti artisti all’opera per realizzare Nft dedicati ai grandi marchi del lusso italiano

Le opere, a tiratura limitata, vengono registrate sulla Blockchain e consegnate in una pen drive contenuta in un cofanetto

Roma,13 settembre 2023. L’innovazione degli Nft si unisce alla tradizione dei grandi brand del lusso italiano per dare vita a NFaT, un progetto rivoluzionario che vede impegnati alcuni tra i maggiori artisti italiani della scena contemporanea. L’idea è semplice: gli artisti creano opere digitali esclusive reinterpretando la bellezza, l'eccellenza e il prestigio dei prodotti dei brand di lusso italiani e queste, una volta registrate sulla Blockchain, vengono trasformate in Non Fungible Tokens (Nft) a tiratura limitata.

Attraverso la tecnologia, quindi, è possibile dare corpo e sostanza al fine ultimo che unisce sia l’arte che il settore del lusso: ispirare ed evocare emozioni. L’altissimo livello di qualità dei prodotti e la raffinatezza stilistica dei grandi brand del Made in Italy rendono i loro prodotti delle opere d'arte agli occhi dei clienti, è proprio questo concetto di unicità e lusso che gli artisti sentono di poter ulteriormente valorizzare con il proprio contributo artistico. Ciò rappresenta un valore aggiunto anche per i marchi del lusso, che hanno la possibilità di proporre la propria immagine in modo nuovo e coinvolgente, restando al passo con le tendenze del momento e avvicinandosi ad un pubblico moderno e digitale. Attraverso la collaborazione tra brand e artisti e le potenzialità offerte dallo strumento digitale è quindi possibile creare un ponte tra due mondi, una fusione che arricchisce sia l’industria del lusso che il panorama artistico, proponendo interpretazioni uniche.

Gli aspetti tecnici della novità del progetto NFaT sono la tutela legale, la trasparenza economica e la possibilità per brand e buyers di avere un contatto diretto. Gli NFaT sono iscritti alle blockchain ma i pagamenti sono disponibili nelle valute reali con documentazioni di acquisto e di proprietà dell’opera trasparenti. Abbattendo le barriere che possono essere costituite da intermediari ed exchange di criptovalute, l’acquirente avrà un contatto diretto con il brand, e il brand con gli artisti.

Il progetto offre agli artisti una serie di vantaggi tra cui una piattaforma sicura e ideale per mostrare il loro talento a un pubblico sofisticato e attento e la possibilità di sperimentare con le nuove forme artistiche creando opere eterne, in quanto digitali.

In concreto chi acquista le opere riceve un cofanetto con all’interno una pen drive, che garantisce la possibilità di accedere all’Nft e l’esclusiva proprietà dell'opera. Chi vorrà, quindi, potrà regalare il cofanetto che contiene l’opera come fosse un gioiello o una pietra preziosa.

Il progetto beneficia delle conoscenze e delle competenze di alcune tra le principali realtà italiane del settore: Ypk Entertainment Italia, che si occupa di gestione e produzione di Nft; Unione della magna Grecia, gruppo di start-upper specializzato nel trading di software e nella commercializzazione digitale; Simbir Italia, che fornisce tecnologie avanzate per la blockchain; infine, Domotic Sister, che fornisce consulenze e prodotti per la gestione digitale integrata.

