TCO Development rivela le ultime tendenze in tema di prodotti informatici più sostenibili

La domanda crescente di prodotti informatici più sostenibili ha fatto sì che il numero di prodotti certificati "TCO Certified" sia aumentato del 26% nei primi due anni dell'attuale generazione di TCO Certified rispetto alla generazione precedente. La categoria con la maggiore crescita è stata quella delle cuffie auricolari.

STOCCOLMA, 19 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- I prodotti informatici sono responsabili di emissioni di gas serra lungo il loro intero ciclo di vita – dalla produzione alla distribuzione, all'uso e allo smaltimento. Grazie a miglioramenti nel design, nella produzione, nella tecnologia e nel comportamento degli utenti, è possibile limitare questi impatti. TCO Certified, il marchio di sostenibilità leader per prodotti informatici, negli ultimi due anni ha visto un gratificante aumento dell'interesse nei prodotti IT più sostenibili.

"In termini percentuali, la categoria di prodotti a più rapida crescita è quella delle cuffie auricolari. Dal lancio dell'ultima generazione di TCO Certified, rispetto alla precedente, abbiamo osservato un notevole aumento di nuovi modelli di cuffie auricolari certificati. L'aumento è stato misurato su una base minore rispetto a quella delle due categorie principali di prodotti – i display e i notebook – ma non c'è dubbio che i brand desiderino ottenere la certificazione per un numero maggiore di cuffie auricolari", racconta Sören Enholm, CEO di TCO Development, l'organizzazione che sviluppa la certificazione TCO Certified.

Le "top 3" categorie di prodotti più di tendenza sono:

"L'interesse crescente in prodotti informatici più sostenibili è una buona notizia per chiunque desideri compiere scelte più responsabili. La domanda è il risultato della richiesta decisa, da parte degli acquirenti, di prodotti informatici realizzati tenendo conto di temi come il clima, la circolarità, le sostanze pericolose e la catena di fornitura. I brand stanno dimostrando il loro impegno a soddisfare queste esigenze degli acquirenti di tutto il mondo richiedendo la certificazione TCO Certified per i loro prodotti. Ora gli acquirenti possono scegliere da una gamma ancora più vasta di prodotti certificati", aggiunge Enholm.

Dietro a tutte le certificazioni rilasciate vi sono oltre 10.000 ore all'anno dedicate allo sviluppo di criteri. Ogni anno, esperti accreditati dedicano oltre 20.000 ore ai test sui prodotti e ai controlli sulla catena di fornitura per accertare la conformità e ridurre il rischio di greenwashing.

Tutti i prodotti certificati possono essere individuati mediante lo strumento di ricerca Product Finder.

L'organizzazione che sviluppa il marchio di sostenibilità TCO Certified è TCO Development. La nostra visione è che tutti i prodotti informatici abbiano un ciclo di vita ambientalmente e socialmente sostenibile. I criteri scientifici e la verifica indipendente della conformità ci aiutano a monitorare e ad accelerare i progressi nel corso del tempo.

