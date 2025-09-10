IFA 2025: UGREEN offre una vetrina interattiva per l'archiviazione intelligente e la ricarica all'avanguardia

BERLINO, 10 settembre 2025 /PRNewswire/ -- UGREEN, leader mondiale nell'elettronica di consumo, ha attirato un grande pubblico all'IFA 2025 con un'impressionante vetrina di innovazioni, e in particolare con il debutto della sua nuova gamma di prodotti. Durante le sessioni ufficiali dell'IFA e presso il suo stand, UGREEN ha offerto ai visitatori dimostrazioni pratiche e presentazioni immersive di sistemi di archiviazione e ricarica intelligenti per l'uso quotidiano.

Durante l'evento di cinque giorni, lo stand UGREEN ha attirato notevole attenzione, a dimostrazione sia dell'attrattiva della sua tecnologia sia del forte interesse globale per le soluzioni di archiviazione e di alimentazione intelligenti basate sull'intelligenza artificiale. Gli sforzi dell'azienda hanno fruttato 19 premi, che ne hanno riconosciuto l'eccellenza nell'innovazione e nel design. Questi riconoscimenti hanno sottolineato la fiducia e il riconoscimento che UGREEN continua a guadagnare sia dagli osservatori del settore che dagli utenti finali.

Oltre a una presenza immersiva nell'area espositiva, il 6 settembre UGREEN è salito sul Dream Stage dell'IFA unendosi ad Adobe e Intel in un confronto lungimirante sul futuro dell'archiviazione intelligente.

L'incontro, intitolato "AI NAS e il futuro dell'archiviazione intelligente", ha evidenziato il ruolo crescente dell'intelligenza artificiale nella ridefinizione della gestione dei dati. Gordon Sylin, responsabile di NAS Business in Intel, ha rivelato che un progetto congiunto con UGREEN culminerà nel lancio del primo NAS AI dotato di processore Intel Core Ultra 7 e di un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) integrato. La collaborazione con Intel, iniziata nel 2024, getta le basi per questo prodotto di nuova generazione. Si prevede che il dispositivo amplierà i confini sia dell'archiviazione intelligente che dell'informatica, sottolineando la rapida convergenza di settore tra intelligenza artificiale e innovazione hardware.

Adobe ha fornito informazioni approfondite sulle applicazioni in espansione dell'intelligenza artificiale nel design e nel lavoro creativo. Matt Christensen, Senior Software QE (Content Intelligence) di Adobe, ha sottolineato che l'esplorazione dell'intelligenza artificiale è ancora nelle sue fasi iniziali, con sviluppi futuri che dovrebbero dare ancora più strumenti ai creator, combinando l'archiviazione intelligente con strumenti creativi basati sull'intelligenza artificiale. L'evento ha avuto un grande riscontro mediatico, attirando numerosi media e innescando un interessante dibattito sul potenziale trasformativo dei NAS AI sia nei mercati professionali che in quelli consumer.

Per completare la discussione, UGREEN ha creato un'area interattiva dedicata all'intelligenza artificiale NAS, offrendo ai visitatori la possibilità di vedere da vicino le funzionalità NAS di nuova generazione. Questa zona ha unito dimostrazioni hardware e software con spiegazioni guidate da esperti per illustrare applicazioni pratiche nel mondo reale.

Inoltre, l'area dedicata all'esperienza del prodotto UGREEN ha ricreato casi d'uso quotidiani per la sua ultima gamma di sistemi di ricarica, tra cui lavoro, casa e viaggi, evidenziando come le soluzioni di ricarica UGREEN si integrino perfettamente negli stili di vita moderni. Oltre alla sua nuovissima serie MagFlow, UGREEN ha presentato anche diversi prodotti esclusivi, tra cui la serie UGREEN Nexode Retractable, UGREEN Nexode 500W e la serie UGREEN Uno. Nel complesso, la collezione ha rafforzato la reputazione dell'azienda nel fornire soluzioni versatili per diverse esigenze.

Con la collaborazione AI NAS all'orizzonte, UGREEN ha segnato un passo decisivo verso la definizione della prossima era dell'archiviazione intelligente. La presenza del marchio all'IFA 2025 ha illustrato non solo le innovazioni tecnologiche già raggiunte, ma anche l'impegno a promuovere progressi significativi nelle soluzioni di archiviazione, ricarica e intelligenza artificiale integrata.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770032/Future_of_Intelligent_Storage_Takes_Center_Stage_at_IFA_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2634148/UGREEN_Limited_Logo.jpg

