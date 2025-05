Il 4° Expo Cina-PECO si è tenuto a Ningbo

NINGBO, China, 26 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Il 4° Expo Cina-PECO & Fiera Internazionale dei Beni di Consumo si è svolto a Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, dal 22 al 25 maggio. L'evento ha riunito oltre 200 ospiti, tra cui rappresentanti di più di 40 città appartenenti ai 14 paesi membri del meccanismo di cooperazione Cina-PECO, nonché sindaci di oltre 30 città di 16 province cinesi. I partecipanti hanno concordato di rafforzare la cooperazione tra le città cinesi e quelle PECO in ambiti quali la cooperazione economica e commerciale, la preservazione del patrimonio culturale, il dialogo interculturale, la governance urbana e la transizione verde, contribuendo così al progresso delle relazioni Cina-PECO.

Durante la conferenza, molti sindaci stranieri hanno potuto sperimentare il fascino unico di Ningbo, città riconosciuta per il suo elevato livello di civiltà.

Milan Zečević, sindaco di Brod Town in Bosnia ed Erzegovina, ha dichiarato: "Ningbo è una città di grandi dimensioni. Ho compreso che conta quasi 10 milioni di abitanti. Ho condiviso molte foto e video con la mia famiglia, e tutti ne sono rimasti molto colpiti."

Žarko Mićin, sindaco di Novi Sad in Serbia, ha espresso a sua volta ammirazione per lo sviluppo rapido e la ricchezza culturale dell'antica città di Ningbo. Ha affermato: "Questa è la mia prima visita a Ningbo. È una città bella e altamente sviluppata, e possiamo imparare molto da essa. Ho già notato l'importanza di solide connessioni infrastrutturali tra le città. Ningbo vanta strade ampie e ottime capacità di spedizione. Lavoro duro, dedizione e unità sono qualità che definiscono il popolo cinese, e questa è una formula che il nostro paese dovrebbe emulare."

Ningbo, storico punto di partenza della Via della Seta Marittima, è da tempo un centro di fiorenti scambi culturali ed economici. Da quando ha ricevuto il titolo di "Città Nazionale Civile" nel 2005, Ningbo ha ottenuto tale riconoscimento per sette volte fino al 2025. Questa Expo non è solo una vetrina di cibo e arte; è uno scambio vibrante di civiltà.

Il 4° Expo Cina-PECO & Fiera Internazionale dei Beni di Consumo ha attirato oltre 15.000 visitatori professionali, tra cui più di 3.000 compratori esteri provenienti da 72 paesi e regioni. Le intenzioni di acquisto di prodotti importati dai paesi PECO sono stimate superare i 10 miliardi di yuan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2695682/Ningbo_expo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2604864/5336896/Ningbo_Logo.jpg

