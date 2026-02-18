circle x black
Il mito del rock anni ’80 in Toscana: gli Europe in concerto a Forte dei Marmi (LU)

18 febbraio 2026 | 19.12
Livorno, 18 febbraio 2026. Il 9 luglio 2026 gli Europe tornano in tour in Italia con una tappa d’eccezione in Toscana: la storica cornice di Villa Bertelli a Forte dei Marmi (LU) ospiterà una delle quattro date italiane del tour estivo della leggendaria band svedese.

Una venue speciale per una band iconica. Villa Bertelli è infatti il cuore pulsante del festival estivo Villa Bertelli Live, organizzato da LEG Live Emotion Group e Fondazione Villa Bertelli, ormai stabilmente posizionato tra gli appuntamenti musicali più interessanti del panorama italiano. Negli anni il suo palco ha accolto alcuni tra i più importanti artisti nazionali e internazionali; solo nell’ultima edizione ha ospitato nomi del calibro di Ben Harper e Skunk Anansie, confermandosi come uno spazio capace di coniugare prestigio artistico e atmosfera unica.

Inserita nel contesto elegante e verdeggiante di Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli offre un’esperienza che va oltre il concerto: un luogo in cui la grande musica incontra il fascino della Versilia. Partecipare a questo evento significa anche concedersi l’occasione di visitare una delle località più iconiche della Toscana, tra mare e Alpi Apuane, spiagge dorate, stabilimenti storici, boutique raffinate e un’offerta enogastronomica d’eccellenza. Un perfetto equilibrio tra cultura, natura e lifestyle.

Gli Europe e il mito del rock anni ’80

Formatisi a Stoccolma nei primi anni ’80, gli Europe sono tra i protagonisti assoluti della stagione d’oro dell’hard rock melodico e dell’arena rock internazionale. Con album diventati pietre miliari del genere e brani entrati nell’immaginario collettivo mondiale, la band ha contribuito a definire l’estetica sonora di un’epoca: riff potenti, tastiere epiche, ritornelli memorabili e una dimensione live carismatica e coinvolgente.

Il rock degli anni ’80 ha rappresentato un momento di massima espansione del genere: produzioni imponenti, grandi palchi, pubblico trasversale e una scrittura capace di unire energia e melodia. Gli Europe ne sono stati ambasciatori globali, conquistando classifiche e platee internazionali e mantenendo negli anni una solida credibilità artistica anche attraverso un’evoluzione sonora più matura e contemporanea.

Il concerto del 9 luglio sarà un viaggio tra classici intramontabili e brani più recenti, con tutta la potenza e l’eleganza di una band che ha fatto la storia del rock europeo.

I biglietti sono disponibili su

https://www.legsrl.net/eventi/europe-bertelli/

ufficio stampa LEG Live Emotion Group ufficiostampa@legsrl.net

rock anni '80 Toscana concerto Villa Bertelli Live Europe Forte dei Marmi
