Il provider premium di workspace tedesco-svizzero si espande in Italia: Satellite Office apre una sede nel cuore di Milano

Milano, 28 aprile 2026 – Il provider premium di workspace Satellite Office prosegue il suo percorso di crescita internazionale e inaugura a maggio la sua prima sede a Milano. Con l’ingresso nel mercato italiano, l’azienda – finora attiva principalmente in Germania e Svizzera – amplia il proprio network in uno dei contesti economici più dinamici d’Europa.

“Milano rappresenta per noi un passo logico nella nostra strategia di espansione europea”, afferma Anita Gödiker, fondatrice e CEO di Satellite Office. “Negli ultimi anni la città ha registrato una forte crescita economica e ha sviluppato un orientamento sempre più internazionale. Vediamo qui un contesto in cui la nostra offerta incontra una domanda chiara.”

Questo sviluppo è particolarmente evidente nel mercato degli uffici: soprattutto aziende nei settori dei servizi professionali, della finanza e della tecnologia – sempre più presenti a Milano – stanno trainando la domanda di spazi di lavoro di alta qualità e in posizioni centrali. Allo stesso tempo cresce l’esigenza di soluzioni flessibili, in grado di adattarsi alle esigenze imprenditoriali e di facilitare un rapido ingresso nel mercato.

Il nuovo business center di Satellite Office si trova in Piazza Cordusio, nello storico edificio “The Medelan”, a pochi passi dal Duomo di Milano, punto nevralgico della città. La sede offre a aziende e professionisti uffici privati e per team, indirizzi commerciali, nonché sale riunioni e conferenze, tutti utilizzabili in modo flessibile. Situato in Via Broletto 4, lo spazio si estende su circa 2.000 metri quadrati e comprende, tra le altre cose, una terrazza panoramica di oltre 400 metri quadrati con vista sul centro storico fino al Duomo.

La location è tra gli indirizzi business più prestigiosi di Milano, caratterizzata da edifici storici e da un contesto economico vivace. Per Satellite Office rappresenta un elemento centrale del proprio concept: l’azienda punta consapevolmente su immobili in posizioni prime, capaci di offrire un ambiente di lavoro rappresentativo e di alto livello.

Anche nell’offerta, Satellite Office adotta un approccio diverso rispetto ai modelli tradizionali di workspace. Al centro vi sono ambienti di lavoro progettati per garantire tranquillità, concentrazione e riservatezza, completati da un servizio personalizzato.

“Oggi molti ambienti di lavoro sono caratterizzati da un’elevata densità di stimoli. Osserviamo una crescente esigenza di tranquillità, struttura e affidabilità”, continua Anita Gödiker. “Per questo abbiamo sviluppato insieme a esperti il concetto spaziale pureSilent, che crea condizioni ottimali per lavorare con concentrazione.”

Questo concept, più volte premiato, si basa su un approccio olistico che coinvolge in modo mirato i sensi. Strutture degli spazi chiare, materiali accuratamente selezionati e una progettazione attenta di luce e acustica contribuiscono a creare un’atmosfera di lavoro che favorisce concentrazione e produttività. Per la sede di Milano sono stati inoltre coinvolti prevalentemente produttori e marchi di design locali, così da rispecchiare anche dal punto di vista estetico gli standard italiani.

Su Satellite OfficeDal 1997 Satellite Office è sinonimo di ambienti di lavoro esclusivi in posizioni di prestigio. Fondata dalla proprietaria e CEO Anita Gödiker, l’azienda gestisce 17 business center in Germania, Svizzera e ora anche in Italia – tra cui Berlino, Monaco, Amburgo, Francoforte, Düsseldorf, Stoccarda, Zurigo e Ginevra. L’offerta comprende uffici privati e per team affittabili in modo flessibile, indirizzi commerciali, nonché eleganti sale riunioni e conferenze. Il pluripremiato concept pureSilent® stimola tutti i sensi e garantisce la massima concentrazione, tranquillità acustica e design raffinato – senza open space, ma con un servizio di altissimo livello.

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