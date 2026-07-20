inGroup International completa il previsto passaggio di consegne al vertice

GUAYNABO, Porto Rico, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International LLC ha annunciato oggi un traguardo importante per la crescita dell'azienda e per il rafforzamento della sua leadership e della sua governance.

Dal 15 luglio 2026 Frank J. Codina ha concluso il mandato di Co-Manager di inGroup International LLC, completando il passaggio di consegne avviato alla fine del 2024. Nell'ambito della transizione, Codina ha lasciato la carica di Co-Chief Executive Officer e le responsabilità di leadership sono passate gradualmente ad Anthony Varvaro, a garanzia della continuità lungo tutto il processo.

Varvaro, Chief Operating Officer e Chief Financial Officer dell'azienda dal 2022, assume ora anche l'incarico di Co-Manager e affianca il CEO e Fondatore Michael "Hutch" Hutchison, che ricoprirà inoltre la carica di Executive Chairman. La nuova struttura riflette l'impegno costante dell'azienda per una governance solida, l'eccellenza operativa e una crescita strategica di lungo periodo.

"Frank ha dato un contributo significativo alla crescita della nostra azienda nell'ultimo decennio e gli siamo grati per il ruolo che ha avuto nella costruzione del nostro business", ha dichiarato Michael "Hutch" Hutchison. "Gli auguriamo ogni successo in questo nuovo capitolo del suo percorso professionale."

Codina è stato inoltre nominato di recente nel Board of Directors della Miami Dade College Foundation (https://foundation.mdc.edu/about/board-of-directors/), una delle principali fondazioni per l'istruzione superiore della Florida. La Fondazione gestisce oltre 250 milioni di dollari e ne eroga milioni ogni anno in borse di studio e programmi di sostegno agli studenti, raggiungendone più di 18.000 all'anno. Sostiene il Miami Dade College, il più grande college statunitense per numero di iscritti ai corsi di primo livello: conferisce più diplomi biennali di qualsiasi altro ateneo del Paese e vanta una delle popolazioni studentesche più multietniche, con studenti da 167 Paesi distribuiti su otto campus.

La transizione chiude un processo di successione pianificato con cura, pensato per assicurare la continuità della leadership e preparare al tempo stesso l'azienda alla prossima fase di crescita. Forte di una governance rafforzata, inGroup International continua a concentrarsi sulla propria community globale di Membri, Partner, dipendenti e partner commerciali.

inCruises e inGroup International

inCruises è una divisione di inGroup International e uno dei maggiori travel club al mondo basati su abbonamento. Dal lancio nel 2016 ha gestito prenotazioni per oltre 770.000 ospiti e offre accesso a quasi 200.000 soluzioni tra crociere, hotel e resort in tutto il mondo.

Grazie alla piattaforma globale pluripremiata, disponibile in 17 lingue, i Membri dispongono di diversi strumenti per ridurre i costi di viaggio e accedere a un valore eccezionale su un'ampia gamma di esperienze.

inCruises fa una differenza concreta nella vita dei suoi Membri, aiutandoli a viaggiare più spesso e a costi più accessibili, e offre al tempo stesso un'opportunità di grande interesse alla sua community globale di Partner, in continua espansione.

Nell'ambito della più ampia missione di arricchire la vita delle persone, l'azienda si impegna a essere un buon cittadino d'impresa a livello globale e sostiene attivamente Mercy Ships e altre iniziative umanitarie.

Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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