Ippica – Klaynn, domenica a San Siro, ha in pugno le Oaks d’Italia

Roma, 18 giugno 2025 – Quarta al Derby, lo scorso 2 giugno, ma decisa a fare all-inn sulle Oaks d’Italia. La fenomenale Klaynn è pronta a planare su San Siro dove, domenica prossima sui 2100 metri dell’ippodromo meneghino, è in programma una delle corse più importanti del panorama italiano di galoppo. Riservata alle femmine di 3 anni, le Oaks d’Italia hanno nell’allieva di Enrico Botti la grandissima favorita: Klaynn, infatti, nelle quote antepost, si gioca vincente a 1,60, secondo gli esperti Sisal. Cinque vittorie e un quarto posto nelle sei gare disputate in carriera: l’unico dubbio potrebbe essere dato dalla lunghezza della pista ma, al momento, non sembrano esserci grandi antagoniste all’orizzonte. Klaynn, tra l’altro, correrà le Oaks sotto un’altra bandiera essendo stata ceduta alla scuderia giapponese di Teruya Yoshida. La fuoriclasse, che domenica avrà in sella Cristian Demuro, resterà però ad allenarsi presso la Endo Botti Galoppo almeno fino al termine della stagione dei tre anni.

Sebbene parta con tutti i favori del pronostico, Klaynn non dovrà sottovalutare Stungardia, erede di Tai Chi e Scouting. Poche corse all’attivo ma anche lei, al pari della favorita, si trova più a suo agio sui 1600 metri che non sulla distanza più lunga. Stungardia, vincente a 5,00, è però consapevole di aver l’occasione di scrivere il suo nome nell’albo d’oro delle Oaks e cercherà di sfruttare eventuali passi falsi di Klaynn.

Trovare una terza incomoda non appare semplice ma se Lili Marlene e Ismahane, entrambe offerte a 11, sono in agguato, occhio alla sorpresa Pink Black: la figlia di National Defense e Appletreemagic si presenta alle Oaks con una serie aperta di 6 successi consecutivi, di cui i 3 più recenti sulla lunga distanza, sempre in coppia con Dario Vargiu. Impensierire Klaynn non sarà semplice, ma Pink Black, il cui successo pagherebbe 13 volte la posta, è pronta a giocarsi la vittoria.

