Italia Green Film Festival, alla Tenuta Presidenziale di Castel Porziano la “Golden Leaf Speciale 2026” per tutela della biodiversità e modello di ecologia inclusiva e sociale

Roma, 12 giugno 2026 – La “Golden Leaf Speciale 2026” dell’Italia Green Film Festival è stata assegnata alla Tenuta Presidenziale di Castel Porziano, nell’ambito della settima edizione della manifestazione dedicata al cinema a tematica ambientale e sociale.

Il riconoscimento è stato conferito durante il Gran Galà conclusivo del festival, che si è svolto il 25 maggio al Teatro Argentina di Roma, alla presenza del presidente onorario Franco Nero e del direttore artistico Pierre Marchionne.

Il premio è stato attribuito alla Tenuta Presidenziale di Castel Porziano per lo straordinario e costante impegno nella tutela del patrimonio naturalistico, nella salvaguardia della biodiversità e nella promozione di un modello di gestione sostenibile che rappresenta un’eccellenza unica a livello globale.

Con i suoi oltre 60 chilometri quadrati di foresta costiera mediterranea intatta, zone umide e fauna protetta a pochi chilometri dalla Capitale, la Tenuta è stata indicata come piena espressione del manifesto culturale di questa edizione del festival, incentrato sul tema “Return to Human”.

Sotto l’impulso della Presidenza della Repubblica, la riserva è diventata anche un modello d’avanguardia di ecologia inclusiva e solidarietà sociale, essendo un’oasi interamente accessibile e priva di barriere architettoniche che ogni anno apre le proprie porte alle fasce più fragili della popolazione, ospitando soggiorni estivi per persone con disabilità e anziani e promuovendo attività di ippoterapia e percorsi didattico-sensoriali.

Un’impostazione che, secondo gli organizzatori, rappresenta un invito a riconnettere l’uomo contemporaneo non solo con la natura, ma anche con il valore della solidarietà.

Il direttore artistico dell’Italia Green Film Festival, Pierre Marchionne, ha dichiarato:

“Premiare la Tenuta di Castel Porziano significa rendere omaggio a un simbolo vivente di resistenza ecologica e di profonda umanità istituzionale. In un momento storico in cui il pianeta e la società soffrono, Castel Porziano dimostra che la coesistenza armonica tra uomo e natura è possibile solo se basata sulla cura dei più fragili. Questa riserva rappresenta il patrimonio etico e ambientale più prezioso da consegnare alle future generazioni. Siamo profondamente onorati di celebrare questa eccellenza italiana.”

La cerimonia ufficiale di consegna del premio si è tenuta il 25 maggio, a partire dalle ore 20:00, sul palcoscenico dello storico Teatro Argentina di Roma, durante il Gran Galà finale del festival.

LA MOTIVAZIONE UFFICIALE DELLA GIURIA:

“Alla Tenuta Presidenziale di Castel Porziano, per aver saputo coniugare la massima tutela della biodiversità mediterranea con un alto e straordinario valore sociale. Sotto l’impulso della Presidenza della Repubblica, la Tenuta è diventata un simbolo di ecologia inclusiva, aprendo le sue porte alle persone con disabilità, agli anziani e alle categorie più fragili attraverso soggiorni solidali, attività terapeutiche e percorsi accessibili. Un esempio unico al mondo in cui la custodia della Terra si fonde con la cura e l’abbraccio verso l’essere umano, incarnando lo spirito più autentico del manifesto ‘Return to Human’.”

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