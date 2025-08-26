K1 Speed assegnerà quasi 80.000 dollari al campionato mondiale di e-kart del 2026

TORINO, Italia, 26 agosto 2025 /PRNewswire/ -- La prossima primavera i piloti provenienti dalle sedi K1 Speed di nove paesi si sfideranno per un montepremi di 79.000 dollari durante il campionato mondiale di e-kart K1 Speed 2026 presso il K1 Circuit di Winchester, in California. Questo evento decreterà i tre campioni del mondo per ogni divisione (junior, teen e adult) e assegnerà il montepremi più alto per un singolo evento di tutto il karting.

Percorso verso il campionato mondiale di e-kartI piloti K1 Speed provenienti da Stati Uniti, Inghilterra, Italia, Francia, Messico, Canada, Cina, Corea del Sud e Porto Rico devono concludere la lega Challenge GP del loro centro fra i primi tre per guadagnarsi un posto nel campionato nazionale. Da lì, i primi tre classificati di ogni divisione a livello nazionale avranno la possibilità di competere al K1 Circuit nella California meridionale.

A testimonianza del prestigio mondiale del titolo di Campione del mondo, lo scorso anno sul podio degli adolescenti si sono classificati i rappresentanti di Porto Rico, Messico e Canada. I nove classificati sul podio del campionato mondiale di e-kart avranno inoltre la possibilità di un colloquio con K1 Speed e di ottenere un posizionamento sui social K1 Speed.

"Il campionato mondiale K1 Speed del 2026 sarà la quarta edizione consecutiva di questo evento annuale in cui riuniremo i migliori talenti che i centri K1 Speed hanno da offrire", spiega Ryan Jurnecka, direttore contenuti. "Siamo lieti di offrire una piattaforma che consenta ai piloti amatoriali di imparare, crescere e progredire ulteriormente nel mondo delle corse competitive".

Ripartizione del montepremi di $ 79.000

Adult :

Teen :

Junior :

Informazioni su K1 Speed

K1 Speed è il marchio leader nel settore dei kart elettrici da corsa indoor. L'azienda, a conduzione familiare, è stata fondata da David e Susan Danglard nel 2003 per portare le corse di kart elettrici in stile europeo nel Nord America. Gli oltre 100 centri di kart della piattaforma si estendono in 30 stati Usa e 10 paesi. L'esclusivo concetto di intrattenimento di K1 Speed prevede la gestione di centri di gara dotati di kart elettrici, che offrono sicurezza, prestazioni e vantaggi ambientali superiori rispetto ai tradizionali modelli a benzina. Il marchio si rivolge a un'ampia base di consumatori – uomini e donne di tutte le età – e il suo target è composto da clienti abituali, feste private ed eventi aziendali. Oltre al karting elettrico, i centri K1 Speed offrono opzioni di ristorazione tramite il concetto di Paddock Lounge in loco, simulatori di corse, videogiochi arcade, attrezzatura da corsa, campionati di corse ed eventi di campionato.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2755048/K1_Speed_Banner.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/k1-speed-assegnera-quasi-80-000-dollari-al-campionato-mondiale-di-e-kart-del-2026--302536331.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.