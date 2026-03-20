Kaspersky è stata riconosciuta “Technology Leader and Emerging Innovator” da Quadrant Knowledge Solutions

Questo riconoscimento è stato assegnato all’azienda per Kaspersky Industrial CyberSecurity, sulla base dei risultati dell’analisi del mercato globale della sicurezza delle Operational Technology (OT) per il 2025. Nel suo report SPARK Matrix™, Quadrant Knowledge Solutions (QKS) ha evidenziato le eccezionali capacità tecnologiche del prodotto nella protezione delle infrastrutture critiche e delle aziende industriali a livello globale.

Il framework SPARK Matrix™ di QKS offre un’analisi approfondita delle dinamiche del mercato globale, delle principali tendenze, del panorama dei fornitori e del loro posizionamento competitivo. Queste valutazioni strategiche permettono alle aziende di esaminare le capacità dei fornitori, distinguere i diversi competitor e ottenere una visione chiara delle rispettive posizioni di mercato. Nell’ultimo report SPARK Matrix™ dedicato alla sicurezza delle Operational Technology (OT), la società ha analizzato e classificato i principali fornitori di soluzioni di sicurezza OT, tra cui Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS).

KICS è una piattaforma XDR nativa per la protezione delle infrastrutture critiche, composta da due soluzioni: KICS for Nodes, progettata specificamente per gli endpoint industriali, e KICS for Networks, dedicata alla sicurezza delle reti OT.

Gli analisti di QKS hanno sottolineato come il principale punto di forza di KICS risieda nella capacità di garantire visibilità sulle infrastrutture e di eliminare le minacce, integrando in modo efficace la sicurezza di rete e degli endpoint in un’unica piattaforma, senza compromettere la continuità operativa. Inoltre, sono stati evidenziati alcuni fattori chiave di differenziazione, tra cui la gestione delle configurazioni e delle modifiche, le valutazioni automatizzate di conformità e vulnerabilità e il supporto a diversi sistemi operativi, inclusi Windows, Linux e quelli legacy.

QKS ha inoltre evidenziato che KICS si avvale dell’esperienza di Kaspersky ICS-Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team, di solide partnership all’interno dell’ecosistema e di certificazioni di settore. Questi elementi permettono al prodotto di facilitare la governance e la conformità normativa, garantendo al contempo una sicurezza OT basata sulla ricerca per le infrastrutture critiche a livello globale.

Kaspersky continua a distinguersi nel mercato della sicurezza OT come leader, grazie a una solida tradizione nella sicurezza informatica industriale e alla capacità di combinare avanzate attività di ricerca sulle minacce con protezioni progettate specificamente per i sistemi di controllo industriale. La sua lunga esperienza nell’analisi del malware, unita a una crescente capacità di visibilità, monitoraggio e rilevamento delle anomalie negli ambienti OT, la rende una scelta affidabile per i proprietari di infrastrutture. Allo stesso tempo, Kaspersky si sta affermando come innovatore grazie al continuo potenziamento dell’intelligence sulle minacce nativa per l’OT, al rilevamento contestuale e all’integrazione tra i flussi di lavoro di sicurezza IT e OT, rispondendo così alle esigenze in costante evoluzione degli operatori di infrastrutture industriali e critiche”, ha commentato Kunal Kumar, Senior Analyst di QKS Group.

“Kaspersky è orgogliosa di essere riconosciuta sia come leader sia come innovatore emergente nel campo della sicurezza OT. Questo riconoscimento riflette il nostro impegno costante nel promuovere la sicurezza informatica industriale attraverso tecnologie all’avanguardia, un’approfondita analisi delle minacce e un’innovazione continua. Continuiamo a dedicarci con determinazione a fornire ai nostri clienti le soluzioni più complete e affidabili per proteggere le infrastrutture critiche in tutto il mondo”, ha commentato Andrey Strelkov, Head of Industrial Cybersecurity Product Line di Kaspersky.

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