Kaspersky entra nella Digital Cooperation Organization come osservatore

Per rafforzare l'impegno globale verso un ecosistema digitale più sostenibile, Kaspersky annuncia il proprio ingresso tra gli Osservatori della Digital Cooperation Organization (DCO). L’azienda diventa così la prima realtà specializzata in cybersicurezza ad aderire all’organizzazione. Attraverso questa collaborazione, Kaspersky metterà a disposizione della DCO e dei suoi membri la sua consolidata esperienza nel contrasto alle cyberminacce avanzate, contribuendo alla creazione di un’economia digitale più resiliente, sicura e inclusiva.

Fondata nel 2020, la DCO è la prima organizzazione internazionale indipendente al mondo dedicata all'economia digitale. Con 16 Stati membri e un'ampia rete di osservatori e partner rappresentati da aziende leader a livello mondiale, la DCO lavora per valorizzare il potenziale delle tecnologie digitali al fine di promuovere il benessere sociale e la crescita economica.

La partnership è stata annunciata durante la quinta Assemblea Generale della DCO, tenutasi in Kuwait il 4 e 5 febbraio. Entrando a far parte della DCO, Kaspersky mette a disposizione la sua vasta esperienza nel campo della sicurezza informatica e dello sviluppo delle competenze per aiutare l'organizzazione a promuovere ecosistemi digitali più sicuri e sostenere un accesso equo alla tecnologia. Da quasi 30 anni Kaspersky protegge consumatori e aziende di tutto il mondo da ogni tipo di cyber minaccia e fornirà ai membri della DCO le risorse necessarie per contrastare le minacce che potrebbero ostacolare lo sviluppo tecnologico e rafforzare la loro resilienza digitale.

Le principali aree di interesse della DCO — crescita dell'economia digitale, benessere, innovazione e empowerment di donne e giovani — rispecchiano la mission Kaspersky volta a costruire un mondo digitale più sicuro e sostenibile, in cui le persone possano trarre vantaggio dal potenziale della tecnologia. Attraverso questa collaborazione, Kaspersky e la DCO promuoveranno lo sviluppo delle capacità informatiche per creare piattaforme di condivisione delle informazioni e iniziative volte ad aumentare la consapevolezza in materia di cybersecurity tra un pubblico più ampio e a migliorare le conoscenze e le competenze informatiche.

“Kaspersky ha sempre considerato la cooperazione internazionale come uno dei principali fattori che favoriscono la resilienza digitale e la crescita economica”, ha dichiarato Yuliya Shlychkova, Vice President of Global Public Affairs di Kaspersky.“La partnership con Digital Cooperation Organization riflette il nostro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile dello spazio digitale in modo collaborativo. In qualità di osservatore, Kaspersky continuerà a perseguire la sua missione di costruire un mondo digitale più sicuro, in cui ogni paese, azienda e persona sia libera di utilizzare il potere delle tecnologie digitali per migliorare la propria vita”.

Formare una nuova generazione di utenti digitali consapevoli è uno degli obiettivi a lungo termine di Kaspersky. L'azienda offre Expert Training per aiutare le aziende a migliorare le proprie competenze nella lotta alla criminalità informatica, promuove la cultura della sicurezza informatica attraverso la Kaspersky Academy e le piattaforme didattiche per favorire lo sviluppo di talenti come Kaspersky{CTF}.

Inoltre, Kaspersky ha avviato il programma di formazione Cyber Capacity Building, rivolto ai dipendenti di aziende private e pubbliche, nonché a studenti universitari interessati ad acquisire competenze pratiche per valutare il livello di sicurezza delle loro infrastrutture IT.

