Kaspersky Premium raggiunge il 99,99% di protezione dai malware e si posiziona al primo posto nei test di prestazioni di AV-Comparatives

Kaspersky Premium for Windows ha ottenuto due premi “ADVANCED+”, il massimo riconoscimento possibile, per aver superato con successo la valutazione AV-Comparatives Malware Protection con un tasso del 99,99% e per aver raggiunto un punteggio di 187 punti nel Performance Test, diventando così la soluzione di sicurezza con il minor impatto sulle prestazioni dei dispositivi.

Negli ultimi quattro anni, i ricercatori di Kaspersky hanno registrato un aumento costante del numero di file dannosi rilevati ogni giorno. Nel 2024, questo numero ha raggiunto un nuovo record di 467.000 file al giorno, un dato impressionante che evidenzia come l’utente medio debba affrontare una quantità sempre crescente di pericoli digitali.

I dati di Kaspersky relativi al 2025 rivelano che il 25% dei suoi utenti ha subito minacce basate sul web, mentre il 30% ha dovuto affrontare attacchi diretti ai dispositivi. Queste cifre dimostrano che i rischi informatici non solo sono in aumento, ma stanno diventando sempre più diffusi nella nostra vita digitale quotidiana.

Un panorama così minaccioso sottolinea l’importanza fondamentale di adottare misure di sicurezza online efficaci e soluzioni affidabili, in grado di offrire una difesa completa contro il malware sia online che offline. Per garantire agli utenti la protezione più avanzata, Kaspersky partecipa attivamente a test indipendenti di settore, dimostrando costantemente prestazioni eccezionali.

Nell’ultima valutazione della protezione contro il malware, Kaspersky Premium ha ottenuto risultati eccellenti, registrando un tasso di protezione del 99,99% su una raccolta di 9.995 file sottoposti a test, dimostrando così un elevato livello di difesa contro il software dannoso.

In particolare, Kaspersky ha registrato il tasso minimo di falsi positivi tra tutti i fornitori, evidenziando così la sua efficienza nel distinguere correttamente gli oggetti dannosi e nel fornire una protezione anti-malware accurata.

Questo premio segna la seconda volta quest’anno in cui Kaspersky Premium ha dimostrato prestazioni eccezionali nei test di protezione dai malware. Nel primo test, condotto nel marzo 2025, il prodotto ha ottenuto il primo posto grazie a un tasso di protezione online del 100% e a zero falsi positivi.

Massima protezione e impatto minimo sulle prestazioni

Per gli utenti, un altro fattore cruciale è l’impatto dei software di sicurezza informatica sull’efficienza complessiva del sistema, poiché i programmi in esecuzione in background consumano inevitabilmente risorse. Una bassa latenza permette di rimanere completamente protetti senza alcuna interruzione nelle attività quotidiane, che si tratti di lavorare con documenti, riprodurre contenuti in streaming, partecipare a videochiamate, giocare online o semplicemente navigare sul web.

Kaspersky Premium ha ottenuto il punteggio più alto tra tutti i partecipanti: 187 punti in test di prestazioni quasi realistici che simulano attività tipiche degli utenti, come la copia di file, l’archiviazione, l’installazione di software e la navigazione web. Questi risultati superiori nel test delle prestazioni dimostrano che le soluzioni Kaspersky per i consumatori hanno un impatto minimo sulle prestazioni dei dispositivi.

“Kaspersky ha ottenuto risultati costanti nei nostri test sui consumatori condotti nel corso di diversi anni, in particolare in aree come la protezione dai malware, la gestione dei falsi positivi e l’impatto sulle prestazioni. Questi risultati indicano un livello stabile di affidabilità nelle categorie valutate. La nostra metodologia multidimensionale a lungo termine, basata su test reali, fornisce un quadro chiaro delle prestazioni dei prodotti nel tempo, e i risultati di Kaspersky riflettono la sua costante efficacia in queste valutazioni”, ha affermato Andreas Clementi, Fondatore e CEO di AV-Comparatives.

"Siamo entusiasti di ricevere questi prestigiosi premi “ADVANCED+” da AV-Comparatives, che confermano il nostro impegno nel fornire prestazioni di sicurezza leader nel settore”, ha commentato Marina Titova Vice President, Consumer Business di Kaspersky. “Raggiungere la prima posizione nel test delle prestazioni, mantenendo un tasso di protezione dai malware del 99,99% con un numero minimo di falsi positivi, rappresenta lo standard più elevato che le soluzioni di sicurezza informatica possano raggiungere. Questi riconoscimenti indipendenti confermano che le soluzioni consumer di Kaspersky proteggono efficacemente i clienti senza compromettere le prestazioni del sistema, un equilibrio essenziale nell’attuale panorama delle minacce”.

