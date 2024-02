Kaspersky presenta il suo ecosistema completo di cybersecurity al MWC 2024

Milano, 19 febbraio 2024 - Con l’aumento di utenti e aziende che investono o adottano dispositivi, reti, piattaforme, tecnologie e sistemi interconnessi, aumenta la potenziale esposizione a rischi, minacce e attacchi informatici innati. Mantenere l’integrità di queste reti e infrastrutture così come proteggere i dati rilevanti è fondamentale.

In quest’ottica, Kaspersky partecipa a uno dei principali eventi mondiali sulla connettività per aiutare il settore ad adottare un’efficace strategia di cybersecurity e a migliorare la resilienza. Kaspersky partecipa regolarmente al MWC e quest’anno presenterà il suo portfolio di prodotti per il business, comprese le ultime novità: Kaspersky Container Security, Kaspersky SD-WAN e la soluzione completa di sicurezza Kaspersky Extended Detection and Response (XDR), che verrà svelata per la prima volta al pubblico del MWC. Inoltre, allo stand di Kaspersky saranno disponibili i prodotti chiave di Kaspersky, come Kaspersky Threat Intelligence e Kaspersky Endpoint Security Cloud. Inoltre, Kaspersky illustrerà il suo approccio Cyber Immunity, che ripensa la cybersecurity tradizionale e offre soluzioni IT con protezione integrata, tra cui i prodotti Kaspersky OS destinati alla protezione del settore IoT, dell’industria automobilistica e degli spazi di lavoro da remoto. I visitatori potranno anche scoprire l’offerta dell’azienda per operatori di telefonia mobile, carrier di banda larga, settore fintech, assicurazioni e altri partner che si occupano di servizi ai consumatori. La linea di prodotti dedicati di Kaspersky fornisce una protezione completa per la vita digitale degli utenti, da i dispositivi endpoint alle smart home, e prevede tre livelli di abbonamento: Kaspersky Standard, Kaspersky Plus e Kaspersky Premium. Recentemente, Kaspersky Standard, il pacchetto base del portfolio Kaspersky per utenti consumer, è stato premiato come “Prodotto dell’anno” da AV-Comparatives, un importante istituto di test indipendente. Altre applicazioni stand-alone disponibili al MWC sono Kaspersky VPN Secure Connection, Kaspersky Password Manager e Kaspersky Safe Kids. Le soluzioni Kaspersky saranno disponibili allo stand 2C31 nel padiglione 2. Gli esperti dell’azienda parteciperanno anche al programma principale del MWC 2024. Il 27 febbraio Nikolay Frolov, Senior Security Researcher di Kaspersky, parteciperà alla tavola rotonda: “How can we empower the vulnerable in the digital environment?”. Per ulteriori informazioni su stand, prodotti e presentazioni dell’azienda, è possibile visitare il sito al seguente link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

