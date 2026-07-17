HONG KONG SAR - Media OutReach Newswire - 17 luglio 2026 - Presentata dal governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong, promossa e sponsorizzata dalla Cultural and Creative Industries Development Agency (CCIDA, Agenzia per lo sviluppo dell'industria culturale e creativa) dell'Ufficio per la cultura, lo sport e il turismo, la cerimonia di apertura della terza edizione dell'Hong Kong Fashion Fest si è tenuta il 9 luglio presso il Museo d'arte di Hong Kong. La cerimonia è stata presieduta da Rosanna Law, Ministro per la cultura, lo sport e il turismo, nonché da rappresentanti degli organizzatori dei programmi.

Nel suo intervento, Rosanna Law ha annunciato che l'attesissima Hong Kong Fashion Fest farà il suo ritorno dal 1° al 14 settembre con il tema "Rhythm of the Heart" (il ritmo del cuore). L'evento riunirà otto programmi di punta curati da sei associazioni del settore e, per la prima volta, sarà affiancato da CENTRESTAGE, l'annuale manifestazione dedicata alla moda organizzata dall'Hong Kong Trade Development Council (HKTDC, Consiglio per lo sviluppo del commercio di Hong Kong), con l'obiettivo di creare sinergie ancora più solide tra le diverse iniziative. Ha inoltre aggiunto che il Governo continuerà a collaborare con gli operatori del settore per supportare l'industria della moda di Hong Kong e rafforzarne la presenza sulla scena internazionale.

Questa edizione dell'Hong Kong Fashion Fest continua a essere promossa dalla CCIDA, in collaborazione con l'HKTDC, l'Hong Kong Design Centre (Centro di design di Hong Kong), la Clothing Industry Training Authority (Ente per la formazione nell'industria dell'abbigliamento), l'Hong Kong Fashion Designers Association (Associazione dei fashion designer di Hong Kong), l'Hong Kong Fashion Council (Consiglio della moda di Hong Kong), e l'Hong Kong Design Institute (Istituto di design di Hong Kong). Gli eventi spaziano dall'alta moda alla moda maschile internazionale, fino alla cultura denim, al design sostenibile e molto altro ancora. Durante le due settimane della manifestazione, Hong Kong si trasformerà in un palcoscenico straordinario dedicato all'incontro tra le culture della moda orientale e occidentale e al confronto creativo. L'evento non metterà solo in mostra la forza creativa degli stilisti emergenti locali e internazionali, ma condividerà anche con il pubblico e con gli appassionati di moda di tutto il mondo la vibrante energia del fashion system di Hong Kong.

Dalla sua inaugurazione nel 2024, negli ultimi due anni l'Hong Kong Fashion Fest è diventata un grande evento grazie all'introduzione di nuovi elementi e al rafforzamento di collaborazioni trasversali internazionali, attirando a Hong Kong i migliori talenti della moda mondiale e le élite del settore e aiutando gli stilisti del posto ad affermarsi sia nei mercati locali che in quelli esteri. Maggiori informazioni e gli ultimi aggiornamenti sull'Hong Kong Fashion Fest sono disponibili sul sito ufficiale ( www.hongkongfashionfest.com ) e sui canali ufficiali di Instagram ( www.instagram.com/hkfashionfest ), Facebook ( www.facebook.com/hongkongfashionfest ) e YouTube ( www.youtube.com/@hkfashionfest ).

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