La DeLorean conquista Via Veneto: grande successo per i 40 anni di “Ritorno al Futuro” all’Hard Rock Cafe di Roma

Roma, 24 ottobre 2025 - Grande successo per la serata evento organizzata il 21 ottobre scorso da Hard Rock Cafe Roma per celebrare i 40 anni di Ritorno al Futuro, in collaborazione con Hill Valley Italia, la community italiana dedicata alla celebre saga cinematografica.

Una vera e propria folla ha gremito via Veneto per ammirare la leggendaria DeLorean, simbolo intramontabile del film, esposta davanti al locale. Un viaggio indimenticabile nel tempo ha accompagnato ospiti e fan in una serata ricca di emozioni, musica e nostalgia anni ’80.

“Siamo entusiasti per la straordinaria partecipazione e vogliamo ringraziare di cuore tutti i partner e gli amici che hanno contribuito al successo della serata -ha dichiarato Alessio Bisogni, general manager di Hard Rock Cafe Roma – Dal fondatore di Hill Valley Italia Alessio De Gori con cui abbiamo creato l’evento, a Massimiliano Viglia con la sua iconica DeLorean, all’InterContinental Rome Ambasciatori Palace per la preziosa collaborazione, ai fantastici cosplayer di The Raiders of the Lost 80s, a Tea Libri per la presentazione del libro di Michael J. Fox e ai doppiatori Sandro Acerbo e Anna Rita Pasanisi per la loro presenza e affetto verso i fan. L’energia del pubblico ha reso questo quarantesimo davvero indimenticabile”.

La serata ha confermato ancora una volta quanto il fascino senza tempo di Ritorno al Futuro continui a unire generazioni di fan, e come Hard Rock Cafe continui a essere punto di riferimento nella cultura pop, con celebrazioni iconiche e momenti indimenticabili.

Hard Rock Cafe Rome – https://www.hardrockcafe.com/location/rome/it/

Facebook: @hardrockcaferome – Instagram: @hardrockcaferome

