La Filottica porta a Roma l’ultima frontiera dell’ottica: “Occhiali che migliorano la vista e l’udito in un solo gesto”

Roma, 27 ottobre 2025. Nel cuore del centro storico di Roma, La Filottica si conferma un punto di riferimento per chi cerca innovazione, qualità e cura personalizzata. Da oggi, nel suo elegante showroom, è possibile scoprire un prodotto rivoluzionario che unisce la correzione visiva al supporto uditivo, offrendo un’esperienza sensoriale totalmente nuova.

Questi occhiali all’avanguardia integrano un sofisticato sistema acustico direttamente nella montatura: microfoni direzionali, altoparlanti miniaturizzati e chip intelligenti lavorano insieme per amplificare i suoni del parlato e ridurre il rumore ambientale, migliorando l’ascolto in ogni situazione, che sia una riunione di lavoro, un pranzo in famiglia o una passeggiata in centro città. Il tutto, senza compromettere né lo stile né il comfort.

“Non si tratta di apparecchi acustici tradizionali, spiega Gabriele Guida, titolare de La Filottica. “La tecnologia è completamente invisibile: niente auricolari, niente dispositivi esterni, solo un design elegante e discreto integrato nella montatura dell’occhiale, disponibile in diverse forme e finiture raffinate. Leggerezza, equilibrio e comfort rendono questi dispositivi ideali per un uso quotidiano. Non solo, attraverso un’app dedicata, è possibile personalizzare l’esperienza acustica, regolare il volume, adattare il profilo sonoro ed ottenere il massimo beneficio in ogni contesto. Ma al di là della tecnologia e del design, quello che rende davvero speciale questa innovazione è il senso di libertà che restituisce”.

“Per tante persone, soprattutto quelle che iniziano ad avvertire le prime difficoltà uditive, affrontare questo cambiamento non è facile”, sottolinea Guida. “Spesso si rimanda per imbarazzo, per timore, per mancanza di soluzioni che non facciano sentire “diversi”. Con questi occhiali, tutto cambia: non si indossa un apparecchio acustico, ma un accessorio di design che racchiude una potenza invisibile, un’innovazione che migliora non solo come si vede o si sente, ma come ci si sente: più sicuri, più presenti, più liberi”.

La Filottica, dal 1952, offre soluzioni visive all’avanguardia, unendo competenza tecnica, attenzione al design ed un servizio consulenziale di altissimo livello. Ogni cliente viene seguito con attenzione e professionalità da un team altamente specializzato, in un percorso di ascolto, analisi e personalizzazione, pensato per garantire il massimo comfort visivo e, da oggi, anche uditivo.

L’obiettivo non è solo offrire soluzioni tecniche, ma proporre un’esperienza concreta di benessere e libertà, dove tecnologia e design si fondono in modo discreto ed elegante migliorando la qualità della vita delle persone.

