La Filottica, Roma: “Vista perfetta con le lenti multifocali progettate dall’AI”

Le nuove frontiere delle lenti da vista progressive intelligenti, massimo comfort e visione nitida e fluida anche in movimento

Roma, 11 aprile 2024. L’innovazione nel mondo dell'ottica sta facendo passi da gigante, un esempio sopra tutti sono le lenti progressive multifocali sviluppate grazie all'intelligenza artificiale. Una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’ottica che ottimizza il comfort visivo riducendo lo stress, permettendo di utilizzare un solo paio di occhiali per vedere bene a qualsiasi distanza, anche in movimento.

“Le lenti multifocali combinano la tecnologia dell’intelligenza artificiale con la versatilità delle lenti progressive offrendo un'esperienza visiva ottimale in ogni situazione”, spiega Gabriele Guida, ottico optometrista titolare de La Filottica di Roma. “Si tratta di un prodotto estremamente innovativo che espande l’esperienza visiva a 360 gradi migliorando la visione binoculare. Queste lenti intelligenti, applicano soluzioni che permettono di superare i limiti tipici di una lente progressiva, concepita per comportamenti oculari standard e lineari; se consideriamo che i nostri occhi compiono circa 100 mila movimenti al giorno, è inevitabile che insorgano notevoli fastidi visivi quando si compiono movimenti diversi. Oggi - prosegue - grazie alle avanzate tecnologie di progettazione, integrate dai dati ricalcolati dalla AI sulla base dei dati da noi misurati, queste lenti progressive hi-tech sono in grado di adattarsi in tempo reale alle esigenze visive dell'utente, consentendo una transizione fluida e naturale tra diverse distanze e su tutte le aree di visione della lente. Questo significa che è possibile godere di una visione nitida e confortevole in qualsiasi situazione, senza la necessità di cambiare costantemente gli occhiali”.

La Filottica si trova a Roma ed è pronta a soddisfare le nuove esigenze visive dei propri clienti grazie ad una linea di occhiali altamente personalizzati, in cui tradizione ed innovazione danno vita a prodotti unici, realizzati su misura per ogni necessità e desiderio. L’attenzione costante alla crescita professionale, alla qualità e la massima soddisfazione dei propri clienti, sono i tratti distintivi che hanno reso nel tempo l’azienda un punto di riferimento riconosciuto ed apprezzato in tutto il territorio.

“Gli occhiali cambiano, ma anche la figura dell’ottico optometrista deve evolvere” sostiene il Dott. Guida. “Un professionista non può più limitarsi alla sola vendita, ma anzi, deve saper accompagnare il cliente nella scelta delle lenti giuste, che sono diventate sempre più performanti e personalizzate in base ai diversi difetti della vista, e fargli comprendere anche l’importanza di una montatura idonea, che permetta di ottimizzare gli spessori e ridurre le aberrazioni per raggiungere un risultato visivo ottimale. L’ottico optometrista deve saper ascoltare ed interpretare le reali esigenze e le aspettative dell’utente in modo da illustrargli le possibili soluzioni ed i trattamenti applicabili alle lenti più adatti al suo caso, quali ad esempio il filtro per la luce blu. Un ritorno all’artigianato? Può sembrare un paradosso nell’era digitale ma l’occhiale è sempre più un prodotto ‘sartoriale’ adatto al singolo individuo, non solo per le caratteristiche delle lenti ma anche per il suo personale stile di vita”.

Contatti:

https://www.lafilottica.com