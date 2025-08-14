circle x black
La leggenda del pianoforte Liu Shikun e la violinista prodigio Amy Chen condividono il palco con Andrea Bocelli in una storica cerimonia musicale sino-italiana

14 agosto 2025 | 04.22
HONG KONG, 14 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Chopard, la rinomata gioielleria di lusso svizzera, ha organizzato un evento musicale di gala straordinario sullo sfondo mozzafiato delle acque azzurre e dei tramonti dorati della Sardegna. La serata ha unito il maestro di pianoforte cinese Liu Shikun, la violinista prodigio Amy Chen, l'icona del tenore italiano Andrea Bocelli e il soprano Alisa in una sinfonia artistica interculturale. 

L'Oriente incontra l'Occidente nel dialogo armonico 

Il concerto si è aperto con l'emozionante esecuzione di "My Motherland" del maestro Liu Shikun, le cui dita hanno evocato un profondo patriottismo scivolando sul pianoforte a coda, toccando il cuore del pubblico. La giovane Amy Chen ha poi incantato il pubblico con un'interpretazione tecnicamente sbalorditiva ma emotivamente matura della Sonata "Patetica" di Beethoven. Offrendo una piacevole sorpresa, la giovane virtuosa è passata interruzioni a un finale improvvisato del classico italiano "Torna a Surriento", un momento che ha suscitato la visibile ammirazione di Bocelli, lasciando il pubblico deliziato e stupito. 

Un incontro di menti musicali

Nel backstage, Bocelli e Liu, che si conoscono da molto tempo, hanno condiviso ricordi della loro prima collaborazione artistica. Dopo aver appreso del disciplinato regime quotidiano di esercitazione di 6-7 ore di Amy, la leggenda di "Con te partirò" ha osservato che: "Il vero genio va di pari passo con la perseveranza". Il soprano Alisa e Liu hanno poi eseguito una suggestiva interpretazione di "Meine Lippen, Sie küssen so Heiss" da Giuditta, incarnando nella loro interazione l'essenza romantica della musica classica. 

Serenata al tramonto sotto il cielo mediterraneo

Mentre il crepuscolo tingeva il mare di sfumature ambrate, Bocelli è salito sul palco con il suo inconfondibile "Time to Say Goodbye". Il suo timbro vellutato ha commosso fino alle lacrime i presenti, culminando in una chiamata alla ribalta in cui i gioielli scintillanti di Chopard hanno esemplificato il talento radioso degli artisti: un tributo appropriato a questa fusione senza precedenti di generazioni, culture ed eccellenza artistica. 

