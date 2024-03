La poesia cristallizza emozioni -Lo scrittore Mauro Cerreto si racconta

Udine, 1° marzo 2024."Le mie poesie sono come una fotografia ma, invece di catturare un'immagine, cristallizzano delle emozioni". Mauro Cerreto è uno scrittore friulano con importanti doti di versatilità che lo portano a essere anche fotografo e disegnatore: "Le mie poesie -spiega- hanno come filo conduttore l'amore o comunque raccontano fatti che nascono dalla esperienza di vita. Una mia composizione molto apprezzata, per fare un esempio, deriva dall’esser stato testimone di un episodio di violenza di genere. Le dirò di più: c’è chi ha trovato il modo di contattarmi dicendomi quanto quei versi l’abbiano aiutata. Questo è per me motivo di grande gioia".

Diverse le pubblicazioni di Cerreto, Essenza la sua ultima fatica letteraria: "La poesia di questo libro -spiega- parla di bellezza, di sintonia e, a volte, di solitudine o malinconia. Si parla di ferite e abbandoni e persino la morte viene affrontata, ma amore e passione restano elementi fondamentali, in un flusso continuo di pensieri spesso condivisi nell'intimo di tutti noi. Io penso che la poesia sia come la pioggia vista da dietro una finestra, può anche addolcire le questioni che dolci non sono. La poesia rende le cose decisamente più belle. Citando Troisi “la poesia non è di chi la scrive ma di chi ne ha bisogno”, pensando a questo sono certo di fare il mestiere più bello al mondo".

Cerreto, che ha partecipato a tre edizioni del Premio letterario "Goffredo Parise"ottenendo altrettante segnalazioni al merito, sta preparando una sorpresa: "Sto ultimando -afferma. il mio primo romanzo che presto verrà pubblicato. La prosa è la mia nuova passione ma la poesia resta il primo amore. La freschezza delle immagini e l'immediatezza istintiva sono i miei tratti distintivi ma sono desideroso di sperimentare e di affrontare nuove sfide. Io sono dell'idea, ad esempio, che la poesia debba entrare anche nel vivo dell'attualità. Ho scritto versi per raccontare quanto accaduto durante la pandemia o quanto sta succedendo in Ucraina. Si tratta di temi delicati, dove la poesia può entrare in punta di piedi per non creare divisioni.

La poesia è di tutti e non può e non deve creare contrapposizioni per non perdere la sua purezza".

Per informazioni:

mauro@cerretosoft.it

Tel. +393899173533

http://www.cerretosoft.it/