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L'AI decide il 37% degli acquisti: al SEOZoom Day 2026 la roadmap operativa per non sparire dal mercato.

L'AI decide il 37% degli acquisti: al SEOZoom Day 2026 la roadmap operativa per non sparire dal mercato.
20 aprile 2026 | 11.35
LETTURA: 3 minuti

Il 22 maggio a Napoli, la più autorevole Masterclass italiana dedicata alla SEO for AI. Organizzata da SEOZoom - leader italiano per tecnologia e analisi SEO e GEO (Generative Engine Optimization) - per consegnare ai brand il metodo per costringere i motori generativi a raccomandare i propri prodotti prima del clic.

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Napoli, 20 Aprile - L’Intelligenza Artificiale ha già riscritto le regole del mercato, orientando acquisti, attenzione e scelte aziendali.

I dati tracciano uno scenario inappellabile: il 37% degli acquisti online passa oggi dalle raccomandazioni dei chatbot. Su Google, quasi una ricerca su due attiva una risposta generata dall’AI e il 50% dei consumatori utilizza assistenti digitali per informarsi e decidere.

Il contraccolpo per i brand è drastico. La scoperta, il confronto e la scelta si esauriscono prima ancora che l'utente clicchi su un sito web. In questo ecosistema a "Zero-Click", lo spazio per la visibilità si contrae e sopravvive solo chi possiede l’autorevolezza per essere selezionato direttamente dai modelli generativi.

Questa è l'emergenza strategica affrontata dal SEOZoom Day 2026, l’evento organizzato da SEOZoom il 22 maggio all’Ex Base NATO, Parco San Laise di Napoli.

L’edizione di quest’anno si evolve in una Masterclass intensiva sulla SEO for AI. Framework esclusivo progettato per consegnare a imprese, agenzie e professionisti gli strumenti per dominare la visibilità quando la transazione non passa più dai canali tradizionali.

“Per non sparire, devi essere la risposta”, sintetizza Ivano Di Biasi, CEO e co-founder di SEOZoom. “La visibilità si è spostata in un ecosistema spietato e impossibile da presidiare con le logiche del passato. Il 22 maggio consegneremo al mercato la roadmap operativa per governare questo cambiamento e trasformarlo in un vantaggio competitivo”.

Durante i lavori verranno codificati i pilastri della nuova era: AI Overview, Share of Model, Prompt Intelligence & Tracking, Zero-Click e Social Search. Il punto di arrivo sarà la consegna della roadmap GEO in 5 fasi, il sistema per tradurre l'evoluzione tecnologica in fatturato.

Il nuovo paradigma della visibilità

Quando la risposta arriva prima del sito web, l'obiettivo si sposta drasticamente. Diventa imperativo costruire una strategia di comunicazione in grado di infondere fiducia nelle persone e generare autorevolezza per Google e modelli generativi come ChatGPT, Gemini e Perplexity.

Il SEOZoom Day 2026 consegna ai partecipanti esattamente questo vantaggio. Chi accede alla Masterclass SEO for AI acquisirà:

  1. Il framework esatto per decodificare come i sistemi generativi spostano traffico e vendite.
  2. Il metodo per posizionare il brand come l'unica opzione rilevante per l'AI.
  3. Le nuove gerarchie operative su creazione di contenuti, segnali identitari e autorevolezza.
  4. L'infrastruttura tecnologica che fonde Google, chatbot e Social Search in un unico percorso di acquisizione.
  5. La Roadmap GEO per implementare il cambiamento nei processi aziendali quotidiani.

A chi si rivolge

Il SEOZoom Day 2026 è il crocevia obbligato per chi ha il dovere di proteggere e scalare le quote di mercato di un'azienda: imprenditori, responsabili marketing, agenzie, consulenti e team aziendali.

Oggi esiste una sola priorità assoluta: acquisire le competenze specifiche per costruire una presenza inattaccabile nei nuovi percorsi decisionali guidati dall'Intelligenza Artificiale.

Dettagli dell'evento:

  1. SEOZoom Day 2026: SEO FOR AI
  2. 22 maggio - Ex Base NATO, Parco San Laise, Napoli
  3. Biglietti e Programma ufficiale: seozoomday.it

Contatti:
Immediapress
comunicati@immediapress.it

Contatti:
SEOZoom srl
www.seozoom.it

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Riproduzione riservata
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AI SEO Intelligenza Artificiale Visibilità online Chatbot Generative Engine Optimization
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