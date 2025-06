Le Fonti approda a Times Square, sulla Torre Nasdaq di New York

Milano, 17 giugno 2025. Siamo orgogliosi di comunicare che Le Fonti è stata protagonista l’11 giugno con un’esclusiva presenza sulla celebre Torre Nasdaq di Times Square, a New York. Un video dedicato al nostro brand è stato proiettato sullo schermo più iconico del mondo finanziario, rappresentando un importante traguardo per la nostra realtà e un riconoscimento del valore che Le Fonti ha costruito nel panorama internazionale.

La proiezione ha simbolicamente portato il nostro impegno per l’informazione economico-finanziaria, l’innovazione e la valorizzazione dell’eccellenza italiana nel cuore pulsante della finanza globale. Times Square, con il suo flusso continuo di visitatori e investitori da ogni parte del mondo, ha offerto una vetrina di prestigio per rafforzare la nostra missione e visione.

Questo momento segna non solo un punto di orgoglio per il nostro team, ma anche una testimonianza concreta della crescente rilevanza di Le Fonti su scala mondiale. Continueremo a lavorare con passione, serietà e spirito di innovazione per dare voce alle imprese, ai professionisti e alle storie di successo che meritano visibilità e riconoscimento.

Siamo inoltre lieti di annunciare che Le Fonti ha ottenuto visibilità su importanti testate nazionali e internazionali a conferma della crescente rilevanza nel panorama mediatico globale che va avanti da oltre venti anni. Queste prestigiose pubblicazioni hanno riconosciuto il valore del nostro lavoro, sottolineando il nostro ruolo nella diffusione dell’informazione economico-finanziaria e nella promozione dell’eccellenza imprenditoriale.

Le Fonti Awards®: un riconoscimento internazionale

I Le Fonti Awards® si distinguono per la loro rilevanza internazionale, vantando una business community certificata di oltre 10,5 milioni di professionisti. Grazie alla loro presenza globale, i vincitori ottengono un’importante visibilità mediatica, non solo in Italia, ma anche in città strategiche come New York, Londra, Dubai, Hong Kong e Singapore.

Perché partecipare ai Le Fonti Awards®

Partecipare ai Le Fonti Awards® significa accedere a un circuito esclusivo di professionisti e aziende leader nel proprio settore. I vincitori beneficeranno di autorevolezza, networking strategico e visibilità globale, rafforzando il proprio posizionamento nel mercato di riferimento.

Appuntamento a Milano per celebrare l’eccellenza e il successo nel business il:

26 giugno 9 ottobre 4 dicembre

Maggiori informazioni: Per maggiori informazioni e per scoprire come partecipare, visita il sito ufficiale di Le Fonti Awards®.

Sito web: https://www.lefontiawards.it/

