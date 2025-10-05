Le sorprese non finiscono qui: il vendutissimo Google TV METZ 32MQF7000Z QLED+ torna a suscitare clamore con un'offerta a tempo limitato

ROMA, 5 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Il nuovo TV METZ 32MQF7000Z è diventato ben presto un successo sul mercato italiano, offrendo ai consumatori la rara opportunità di godere della brillantezza QLED a un prezzo più accessibile. Dal suo lancio a inizio luglio, il modello ha riscosso una forte domanda, andando esaurito in sole due settimane e mantenendo da allora un notevole slancio di vendita. Con una promozione speciale prevista per il 7 e l'8 ottobre, METZ offre a una platea ancora più ampia di consumatori la possibilità di possedere uno dei televisori più ambiti di questa stagione.

Andando oltre i normali televisori 2K, il 32MQF7000Z integra la tecnologia QLED di nuova generazione, con un'eccellente qualità delle immagini e standard superiori a quelli dei televisori entry-level della sua categoria, pur rimanendo altamente accessibile. Il suo stabile display a punti quantici assicura colori vivaci e realistici fino a dieci anni. Il pannello è inoltre ecologico e privo di metalli pesanti tossici, a dimostrazione dell'impegno di METZ verso l'innovazione sostenibile. Grazie a prestazioni cromatiche più ricche, contrasto migliorato e una gamma cromatica più ampia, il modello 32MQF7000Z si impone come nuovo punto di riferimento per l'intrattenimento domestico conveniente.

Progettato per gli stili di vita moderni, il TV è dotato dell'ultima versione di Google TV, che offre oltre 11.000 app, più di 700.000 risorse di intrattenimento e un'integrazione perfetta con oltre un miliardo di dispositivi connessi. La tecnologia HDR10 migliora il contrasto e la luminosità per un'esperienza visiva cinematografica, mentre le funzioni anti-sfarfallio e anti-luce blu riducono l'affaticamento degli occhi nell'uso prolungato. Il Wi-Fi dual-band garantisce una connettività veloce, mentre Dolby Audio, abbinato a Wonder Audio, offre un suono surround immersivo con molteplici modalità di ascolto.

Il modello 32MQF7000Z è rapidamente diventato un best-seller su Amazon Italia, a dimostrazione della fiducia dei consumatori sia nel prodotto che nel marchio METZ. La combinazione di prestazioni superiori, valore eccezionale e servizio post-vendita completo lo ha reso uno dei lanci più importanti dell'anno. La prossima promozione a tempo limitato del 7-8 ottobre offre ai consumatori l'imperdibile opportunità di provare questo televisore di successo a un prezzo ancora più interessante, incoraggiandoli ad agire subito per assicurarsi il proprio televisore.

Per ulteriori informazioni visitare il sito:https://amzn.to/42hbipA https://amzn.to/46wmtxa

Fondata nel 1938, METZ è una prestigiosa azienda tedesca di elettrodomestici, nota per la sua eccezionale ingegneria tedesca che dura da più 87 anni. Impegnata nell'innovazione e nella tecnologia moderna, l'azienda METZ offre attualmente due sottomarche: Metz Classic e METZ blu (il marchio METZ sopra menzionato). Lanciato nel 2018, METZ blue è stato creato per soddisfare le diverse esigenze di stile di vita delle giovani generazioni e da allora è diventato un marchio televisivo affidabile in 24 paesi europei.

