Le stoviglie innovative della linea Alpha in vetrina a Marca 2026 con Il Buon Gusto Italiano

Bologna, 15 gennaio 2026 – Accompagnate dalla immancabile mascotte della tartaruga, le stoviglie della linea Alpha sono protagoniste il 14 e 15 gennaio di Marca 2026 by BolognaFiere & ADM, la principale fiera italiana dedicata alla marca del distributore. Su queste speciali stoviglie, infatti, sono serviti i gustosi show-cooking organizzati nei due giorni di fiera all’interno dello spazio riservato al Gruppo FLO nello stand “Il Buon Gusto Italiano”.

Con 1.300 espositori su 35.285 mq netti nel 2025, Marca è una piattaforma strategica per l’incontro tra industria di qualità e retailer, con una forte attenzione anche al comparto non food e alle soluzioni sostenibili per packaging e servizio.

Vetrina perfetta per la linea Alpha, le prime stoviglie al mondo in carta “senza compromessi”. Nascono, infatti, da un’idea geniale quanto la natura: sono composte esclusivamente da carta e silice, senza plastiche né rivestimenti chimici, grazie alla partnership tecnologica con Qwarzo®, per offrire una soluzione funzionale, resistente e coerente con i più stringenti standard europei di sostenibilità. Dopo averla lanciata sui canali vending e horeca, il Gruppo FLO sta puntando forte sulla promozione per la Distribuzione Moderna Organizzata.

A Marca 2026 la linea Alpha è ospite del Buon Gusto Italiano®, rete di imprese che riunisce 45 aziende dell’eccellenza agroalimentare italiana, con un fatturato complessivo 2025 pari a 1,8 miliardi di euro, 3.200 dipendenti e una quota export del 40%. Presente stabilmente alle principali fiere internazionali, Il Buon Gusto Italiano® rappresenta un modello aggregativo capace di valorizzare il Made in Italy attraverso sinergie produttive, commerciali e distributive. Le imprese sono ben rappresentate in uno stand di 500 mq il più grande spazio previsto in fiera e la presenza delle stoviglie del Gruppo FLO garantisce un alto valore aggiunto in termini di sostenibilità.

La linea Alpha

Comprende bicchieri, piatti e posate in carta rivestita con Qwarzo®, un coating brevettato a base di silice, privo di plastica e PFAS, che crea una barriera altamente protettiva contro acqua, grassi, ossigeno e calore, preservando l’integrità del contenitore e salvaguardarlo il gusto degli alimenti e delle bevande consumati. La sua produzione coinvolge tutti gli stabilimenti del gruppo, sia le 3 sedi italiani che quelle francese e inglese.

Qwarzo ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di “Innovation Leader 2025” da parte del Corriere della Sera e Statista. Tra gli altri premi figurano il S.E.M.I. Innovation Award, il Tocco Future Materials Award e il Zero Waste Product of the Year per il suo gancio in carta destinato all’agricoltura.

Gruppo FLO

Azienda leader in Europa nella produzione di imballaggi alimentari innovativi, con una forte attenzione alle capsule per il caffè, alle stoviglie, ai contenitori industriali e ai bicchieri per la distribuzione automatica. Fondata nel 1973 da Antonio Simonazzi, l'azienda è cresciuta fino a diventare un gruppo multinazionale, pur mantenendo i valori di un'impresa familiare italiana. Con sede centrale a Fontanellato (Parma), FLO opera in cinque stabilimenti in tutta Europa ed è riconosciuta per la sua esperienza in progettazione di imballaggi ad alte prestazioni nei settori alimentare, vending e HoReCa. Grazie a una tecnologia di termoformatura avanzata e all'impegno per la sostenibilità, FLO produce imballaggi di alta qualità utilizzando un'ampia gamma di materiali, dalle plastiche tradizionali alle bioplastiche sino a soluzioni a base di carta. Il portafoglio dell'azienda comprende ISAP Packaging (Italia), F Bender (Regno Unito) e FLO Europe (Francia), che garantiscono la presenza nei mercati chiave. Grazie alla continua innovazione, FLO offre soluzioni di imballaggio che migliorano la qualità del prodotto, l'efficienza e la responsabilità ambientale.

Sito: www.flogroup.eu

