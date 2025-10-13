L'isola di Phuket in Thailandia si sta affermando come paradiso tropicale per acquirenti europei, soprattutto grazie a Laguna Phuket e Banyan Group Residences

Il tempo splendido, l'ambiente tropicale sicuro e l'infrastruttura di prim'ordine di Phuket offrono agli europei una meta senza pari per sfuggire agli inverni freddi e alle tensioni politiche

PHUKET, THAILANDIA - Media OutReach Newswire - 14 ottobre 2025 - Phuket, la più grande isola della Thailandia, è ora una delle migliori destinazioni per famiglie, pensionati e investitori europei che cercano immobili all'estero. Nota per le spiagge immacolate, la vivacità culturale, il clima caldo tutto l'anno e l'ospitalità tailandese ugualmente calda, Phuket è un luogo eccezionale per sfuggire agli inverni freddi, all'incertezza economica e alle pressioni urbane.

Phuket è sempre più facile da raggiungere per i viaggiatori europei grazie al recente aumento dei voli diretti da Londra, Francoforte, Parigi, Zurigo, Vienna e da altre grandi città come anche grazie ai rapidi collegamenti dal Medio Oriente, da Bangkok, Hong Kong o Singapore. L'isola viene sempre più apprezzata anche come una delle migliori destinazioni per soggiorni di lunga durata grazie alla sua convenienza, allo stile di vita rilassato e all'ambiente tranquillo.

I prezzi degli immobili a Phuket sono inoltre molto inferiori rispetto alle località costiere di moda in Europa, come la Costa del Sol in Spagna o la Costiera Amalfitana in Italia. Gli acquirenti possono scegliere tra una grande varietà di appartamenti, dalle eleganti unità della fascia entry-level ai lussuosi residence di gran nome che offrono un valore eccezionale.

Lo stile di vita di Phuket è ugualmente convincente, offe infatti tante attività all'aperto, campi da golf di livello mondiale, porti turistici per yacht, centri commerciali internazionali e una scena culinaria eccezionale. Internet affidabile ad alta velocità nonché ospedali e scuole internazionali rendono Phuket ancora più interessante per famiglie, professionisti e pensionati.

Un attore chiave dello sviluppo immobiliare diPhuket è il Banyan Group, noto in tutto il mondo per i suoi pionieristici Banyan Tree Hotels & Resorts di gran lusso. Classificato al primo posto come operatore asiatico di residence di gran nome e quinto a livello mondiale, il Banyan Group si concentra su sostenibilità, comfort e benessere. Gli acquirenti europei, che storicamente rappresentano circa un terzo delle vendite di immobili del gruppo, hanno fiducia nella sua reputazione e nel servizio post-vendita impareggiabile. Il Banyan Group ha ricevuto 15 dei massimi riconoscimenti degli International Property Awards – il maggior numero raggiunto da un imprenditore immobiliare in Asia.

Laguna Phuket, un villaggio turistico integrato di circa 4 km2 sviluppato dal Banyan Group, è la struttura immobiliare di maggior interesse dell'isola. Situata lungo una fascia di 3 km sulla spiaggia di Bang Tao, Laguna Phuket è una comunità idilliaca costruita intorno a laghi e boschi che ospita sette hotel di classe mondiale, un campo da golf insignito di premi e oltre 3.000 appartamenti di gran nome, tutti collegati fra loro da servizi navetta gratuiti di autobus e traghetti.

A Laguna Phuket abita una vivace comunità internazionale con residenti che provengono da oltre 50 nazioni. L'infrastruttura è completa e comprende una scuola materna, centri wellness, un'offerta senza pari di attività all'aperto e del tempo libero, e inoltre il nuovo fantastico Rava Beach Club – il più grande dell'isola - che fa di essa un centro vivace e autosufficiente.

"Laguna Phuket è diventata una comunità residenziale vivace. È un ambiente sicuro, stabile e di prim'ordine che offre ottime condizioni di vita a famiglie, pensionati e professionisti" ha detto Stuart Reading, Managing Director di Banyan Group Residences.

