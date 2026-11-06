Dipartimento della Comunicazione del Comitato municipale del Partito Comunista Cinese di Longnan

LONGNAN, Cina, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sono stati recentemente annunciati i vincitori della tappa cinese degli Australian International Olive Awards 2026. Gli oli d’oliva cinesi hanno ottenuto un risultato di rilievo, conquistando 4 medaglie d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo. Tra questi, Longnan si è distinta conquistando 3 medaglie d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo.

Il Dipartimento della Comunicazione del Comitato municipale del Partito Comunista Cinese di Longnan ha sottolineato come la “culla dell’olivicoltura cinese”, ossia il distretto di Wudu a Longnan, possa vantare un’area a coltivo di 640.000 mu (pari a circa 42.667 ettari). Nel 2026, la produzione attesa della regione è pari a 68.200 tonnellate metriche di olive e a 8.200 tonnellate metriche di olio d’oliva extra vergine, per un controvalore totale stimato superiore ai 4,2 miliardi di yuan. Questi risultati pongono Longnan in prima posizione tra le maggiori regioni olivicole a livello nazionale per quattro parametri chiave: area piantumata, raccolto di frutti freschi, produzione di olio d’oliva extra vergine e benefici economici.

Situata lungo il 33° parallelo nord, compresa nel bacino idrografico del fiume Bailong, Longnan gode di un basso livello di umidità, precipitazioni scarse e soleggiamento abbondante. È ampiamente riconosciuta da esperti del settore cinesi e internazionali come la regione olivicola più vocata della Cina. Il Dipartimento della Comunicazione del Comitato municipale del Partito Comunista Cinese di Longnan ha inoltre aggiunto che, ad oggi, Longnan si è aggiudicata un totale di 102 premi internazionali e 89 riconoscimenti nazionali. Le è stato ufficialmente riconosciuto il titolo di “Area dimostrativa nazionale per rinomati brand olivicoli” e di “Area dimostrativa nazionale per la protezione dell’indicazione geografica”. I prodotti olivicoli di Longnan sono esportati in numerosi Paesi e regioni di tutto il mondo.

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