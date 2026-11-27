All’Università Kore di Enna il confronto tra manager, accademici e professionisti sulle sfide della sostenibilità e dell’intelligenza artificiale. Competenze manageriali e innovazione al centro dello sviluppo e della competitività delle imprese siciliane.

Enna, 27 novembre 2026 – Sostenibilità e intelligenza artificiale sono due trasformazioni destinate a cambiare profondamente il modo di fare impresa, incidendo sull’organizzazione del lavoro, sui processi produttivi e sulle strategie di sviluppo. Due sfide strettamente connesse che richiedono competenze manageriali, investimenti e una maggiore capacità delle aziende di governare il cambiamento.

È quanto emerso dall’incontro “Sostenibilità e Intelligenza Artificiale: due transizioni, una sola strategia. Il manager al centro della doppia transizione ecologica e digitale”, promosso da Manageritalia Sicilia e ospitato presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”. Un pomeriggio di approfondimento e confronto che ha riunito ieri i rappresentanti del mondo manageriale, accademico e delle professioni per analizzare opportunità, criticità e prospettive legate alla transizione ecologica e digitale.

Ad aprire i lavori Carmine Pallante, presidente di Manageritalia Sicilia, insieme a Raffaele Scuderi, direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università Kore, e Marco Montesano, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Enna.

Un tema particolarmente rilevante per la Sicilia, dove la prevalenza di piccole e medie imprese rende necessario rafforzare le competenze organizzative e manageriali per sostenere gli investimenti nell’innovazione. La capacità di utilizzare le nuove tecnologie e integrare i criteri di sostenibilità nelle strategie aziendali può contribuire a migliorare la produttività, favorire la crescita delle imprese e creare nuove opportunità occupazionali.

“Sostenibilità e intelligenza artificiale sono due aspetti della stessa sfida: rendere le nostre imprese più competitive, innovative e responsabili. In Sicilia dobbiamo accelerare questo processo, soprattutto nelle PMI, dove le competenze manageriali possono fare la differenza. Non basta introdurre nuove tecnologie: servono manager capaci di governare il cambiamento, valorizzare le persone e trasformare gli investimenti in opportunità concrete di crescita per le imprese e il territorio, ha dichiarato Carmine Pallante, presidente di Manageritalia Sicilia.

Il pomeriggio si è articolato in diverse sessioni di approfondimento, a partire dagli interventi di Roberto Saliola, project leader Sostenibilità di Manageritalia, e Stefano De Martin, project leader AI di Manageritalia, che hanno illustrato il punto di vista dell’Associazione sulle due transizioni. A seguire, Silvia Pugi, deputy secretary general CEC, ha affrontato il tema della convergenza tra sostenibilità e intelligenza artificiale e delle sue implicazioni per il management. Il confronto si è poi concentrato sulle tre dimensioni ESG. Alfredo Romano, founding e managing partner di SosteniAbilita, ha analizzato l’impatto ambientale dell’intelligenza artificiale, evidenziandone le potenzialità nella misurazione dei consumi e delle emissioni, ma anche i costi energetici e ambientali. Mara Mura, presidente CFMT, ha approfondito le ricadute sociali dell’AI, soffermandosi sulle nuove competenze, sulla riqualificazione professionale e sulla tutela delle persone nei processi di trasformazione del lavoro. Elisa Rita Ferrari, professore associato di Economia aziendale e Sistemi di reporting per la Sostenibilità dell’Università Kore, ha affrontato il tema della governance, con particolare riferimento alle responsabilità e ai controlli nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi di rendicontazione. Le conclusioni sono state affidate a Davide Frangiamore che ha coordinato l’intero evento e la tavola rotonda dedicata alle competenze, alle responsabilità e alle opportunità per i manager, con la partecipazione dei relatori e il coinvolgimento del pubblico.

Dal confronto è emersa la necessità di affrontare le due transizioni attraverso strategie aziendali integrate. L’intelligenza artificiale può contribuire a migliorare l’efficienza dei processi, ridurre gli sprechi e supportare le decisioni, ma la sua introduzione richiede attenzione anche ai consumi energetici, alla gestione dei dati, alla formazione dei lavoratori e alle responsabilità di chi governa le organizzazioni.

L’incontro ha ribadito anche l’importanza della collaborazione tra università, imprese e professionisti per favorire il trasferimento delle conoscenze e accompagnare il sistema produttivo nell’adozione di nuovi modelli organizzativi.

Per Manageritalia Sicilia, la diffusione della cultura manageriale e l’aggiornamento continuo delle competenze rappresentano condizioni fondamentali per consentire alle imprese di affrontare la doppia transizione, coglierne le opportunità e rafforzare la competitività del sistema economico regionale.

Contatti:

Immediapress

comunicati@immediapress.it



https://www.manageritalia.it/

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress