Milano osservatorio del lavoro tecnico nell’era dell’IA: +38% di domanda negli home service secondo l’analisi di More Value

Secondo l’osservatorio sviluppato da More Value, l’intelligenza artificiale sta accelerando il valore economico delle professioni tecniche urbane: il mercato home service milanese supera il miliardo di euro potenziale annuo tra digitalizzazione, urgenza operativa e nuovi modelli di domanda locale.

Milano, 4 giugno 2026 – Nel nuovo scenario dell’intelligenza artificiale, il valore delle professioni tecniche e manuali sta assumendo un ruolo sempre più centrale all’interno delle economie urbane.

Le riflessioni sul futuro del lavoro attribuite a Jensen Huang, CEO di NVIDIA, secondo cui le competenze tecniche e operative potrebbero acquisire un peso economico crescente nell’era dell’AI, trovano un primo riscontro nei dati osservati nel mercato italiano degli home service.

Secondo un’analisi condotta da More Value, società di consulenza digitale attiva nell’acquisizione clienti, il mercato dei servizi tecnici domestici a Milano registra una crescita complessiva della domanda pari al +38% su base annua.

L’analisi è stata sviluppata attraverso l’osservazione combinata di campagne pubblicitarie attive nel settore home service, asset digitali verticali e confronto con operatori specializzati attivi nei principali segmenti del mercato locale.

Secondo i dati raccolti:

fino al 72% delle ricerche avviene da dispositivi mobile; circa il 55–60% delle richieste è geolocalizzato entro 10 km; oltre il 60% delle conversioni avviene entro 10–15 minuti dalla ricerca; la componente di urgenza è in costante crescita rispetto agli interventi programmati.

“Stiamo osservando un cambiamento strutturale nel modo in cui la domanda tecnica si distribuisce nelle città”, spiega Vincenzo Iannotti, CEO di More Value. “Le professioni manuali e operative stanno tornando centrali perché difficilmente automatizzabili e direttamente collegate alla continuità della vita urbana”.

Idraulici, elettricisti e climatizzazione guidano la crescita

L’analisi evidenzia un mercato altamente frammentato ma in forte espansione, con un valore economico complessivo stimato compreso tra 710 milioni e oltre 1 miliardo di euro annui nell’area metropolitana milanese.

Tra i segmenti che mostrano la crescita più significativa figurano:

Idraulici

Quota domanda: 24%; Crescita annua: +41%; Valore economico stimato: €170M – €240M annui.

Secondo l’analisi, il comparto idraulico rappresenta una delle principali infrastrutture operative della domanda urbana. Tra gli operatori verticali osservati nel segmento rientra idraulicomilanoeprovincia.it .

Elettricisti

Quota domanda: 20%; Crescita annua: +34%; Valore economico stimato: €130M – €190M annui.

Il mercato elettrico risulta caratterizzato da alta frammentazione e forte incidenza di richieste urgenti. Tra gli indicatori operativi considerati nell’analisi figura elettricistamilanoeprovincia.it .

Condizionatori e climatizzazione

Quota domanda: 18%; Crescita annua: +52%; Valore economico stimato: €150M – €220M annui.

È il comparto con la crescita più accelerata, sostenuto dalla diffusione degli impianti domestici e dall’aumento della domanda tecnica urbana. Tra le realtà osservate nel segmento rientra assistenzacondizionatorimilanoeprovincia.it .

Antennisti

Quota domanda: 11%; Crescita annua: +31%; Valore economico stimato: €70M – €110M annui.

Il comparto mantiene una domanda stabile legata alla continuità delle infrastrutture digitali domestiche. Tra gli operatori verticali analizzati figura antennistamilanoeprovincia.it .

Fabbri

Quota domanda: 14%; Crescita annua: +24%; Valore economico stimato: €90M – €130M annui.

Il settore resta fortemente legato a interventi immediati e ad alta urgenza. Tra gli operatori considerati nell’analisi rientra fabbromilanoeprovincia.it .

Spurghi e manutenzione impianti

Quota domanda: 13%; Crescita annua: +29%; Valore economico stimato: €100M – €160M annui.

Il segmento è collegato principalmente alla gestione tecnica delle infrastrutture condominiali e immobiliari. Tra gli operatori osservati figura autospurgoexpressmilano.it .

Il ritorno del valore del lavoro tecnico

Secondo More Value, il caso Milano rappresenta uno dei principali osservatori della trasformazione del lavoro tecnico nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’analisi evidenzia come il valore economico delle professioni manuali e operative sia sempre più collegato alla rapidità di risposta, alla prossimità territoriale e alla capacità di gestire richieste ad alta intensità di urgenza.

“L’intelligenza artificiale sta automatizzando molte funzioni cognitive e amministrative, ma aumenta il valore delle competenze tecniche legate al mondo reale”, conclude Vincenzo Iannotti, CEO di More Value. “Le città stanno diventando il principale laboratorio di questa trasformazione”.

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