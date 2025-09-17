Modern Meadow presenterà all'edizione invernale di Lineapelle il sedile nato dalla partnership di sviluppo con Mercedes-Benz, basato su INNOVERA™

In mostra anche le applicazioni di INNOVERA™ per calzature, lifestyle e design d'interni. L'azienda lancerà inoltre uno shop online per l'acquisto di campioni di materiale

NUTLEY, N.J., 17 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Modern Meadow, una delle principali aziende nel settore del bio-design, ha annunciato oggi che sarà presente a Lineapelle Winter 26/27, l'esposizione internazionale che si terrà a Fiera Milano Rho, dal 23 al 25 settembre, dove presenterà vari campioni del suo materiale trasformativo di nuova generazione INNOVERA™. Grazie alla partnership di sviluppo stretta con Mercedes-Benz, Modern Meadow sta definendo nuovi standard per gli interni dei veicoli e presenterà l'esclusivo sedile anatomico nero di un'automobile Mercedes-Benz, realizzato con INNOVERA™. Tra gli altri articoli esposti spiccano un gilet da uomo trasformabile in borsa, creato su misura dal designer di Hong Kong Karmuel Young, e sedute per interni realizzate in INNOVERA™. I visitatori del padiglione 4, D1-3 E2, potranno anche toccare, sentire e apprezzare i campioni esposti di INNOVERA™, realizzati in varie texture, colori, effetti tattili e finiture, nonché nuovi modelli di borse, marsupi e calzature.

"Noi di Modern Meadow stiamo stringendo partnership come queste nei settori dell'automotive, del lifestyle e dell'arredamento di interni per dimostrare che INNOVERA™ è progettato per adattarsi perfettamente a ogni visione creativa e funzionale, in vari segmenti e spazi", spiega l'amministratore delegato David Williamson, PhD. "Attraverso un approccio sostenibile e innovativo, questo materiale versatile offre infinite possibilità espressive per concerie, brand e designer".

INNOVERA™ è completamente privo di ingredienti di origine animale. È infatti realizzato utilizzando proteine di origine vegetale, biopolimeri e gomma riciclata, il che si traduce in un contenuto di carbonio rinnovabile superiore all'80%. Riproduce l'aspetto e la sensazione del collagene presente nella pelle tradizionale, ma è leggero e due volte più resistente. Può essere adattato a qualsiasi processo di produzione e concia, personalizzato nel colore, nella sensazione tattile e nella consistenza, a seconda dell'utilizzo e del risultato desiderato. Non richiede particolari condizioni di conservazione o stoccaggio, il che riduce la complessità e i costi. Le capacità di produzione commerciale di Modern Meadow rendono INNOVERA™ facilmente disponibile per i clienti e semplificano i possibili problemi della catena di fornitura.

"Come conceria attenta alla sostenibilità, la nostra partnership con Modern Meadow ci sta aiutando a crescere, in quanto INNOVERA™ si integra facilmente nella nostra attuale filiera della pelle", commenta Frank Fiedler, amministratore delegato Heller-Leder e Helcor-Leder-Tec. "INNOVERA™ ci posiziona bene per il futuro e per i nuovi mercati".

"A Lineapelle, Modern Meadow lancerà anche uno shop online per garantire che le aziende che desiderano immettere sul mercato prodotti sostenibili e di alta qualità possano acquistare campioni e provare INNOVERA™ in prima persona, direttamente nelle loro sedi", aggiunge Williamson. "Sviluppati in collaborazione con le concerie nostre partner, questi pannelli non sono semplicemente destinati alla vendita diretta, ma rappresentano un punto di partenza. Sono pensati per stimolare il coinvolgimento, consentendo a designer e brand di iniziare a esplorare come creare insieme materiali personalizzati e dare vita a nuovi prodotti in collaborazione con le concerie".

È possible vistate lo store online su shop.innovera-world.com. Dal 23 al 30, utilizzando il codice INNOVERA20, si potrà risparmiare il 20% sull'acquisto dei campioni.

Informazioni su Modern Meadow e INNOVERA™INNOVERA™ è un materiale trasformativo realizzato utilizzando proteine vegetali, biopolimeri e gomma riciclata, con un contenuto di carbonio rinnovabile superiore all'80%. Completamente privo di ingredienti di origine animale, è sapientemente progettato per riprodurre l'aspetto e la consistenza del collagene presente nel pellame. Sviluppato dall'azienda di bio-design Modern Meadow (Nutley, New Jersey, USA), INNOVERA™ ridefinisce le possibilità nei settori automotive, delle calzature, dell'arredamento e degli accessori moda, e crea prodotti altamente performanti che si distinguono anche per l'impatto ambientale ridotto. Versatile, funzionale, immediatamente scalabile e adattabile a qualsiasi processo, INNOVERA™ si integra con la creatività: un materiale che rispetta la tradizione delle concerie e dei marchi senza compromettere qualità o prestazioni. Per ulteriori informazioni visitare il sito innovera-world.com oppure seguire l'azienda su Instagram e LinkedIn.

Contatto Media Modern Meadow Jordan Vines+1 (540) 629-3137jvines@spectrumscience.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2011096/MODERN_MEADOW_LOGO_BLACK_PNG_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.