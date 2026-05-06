“Nemi Fragole e Scienza”: il 10 maggio il borgo diventa un grande spettacolo tra esperimenti, fulmini e azoto liquido

Evento gratuito per famiglie e bambini in attesa della storica festa del 7 giugno dedicata alla cucina italiana patrimonio UNESCO.

Nemi si prepara ad accogliere un appuntamento originale e coinvolgente che unisce divulgazione scientifica, spettacolo e tradizione. Sabato 10 maggio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, andrà in scena “Nemi Fragole e Scienza – Un’Estate Geniale”, un grande evento gratuito pensato per bambini, ragazzi e famiglie.

Per un intero pomeriggio i suggestivi vicoli del borgo si trasformeranno in un laboratorio interattivo a cielo aperto grazie alla presenza dei divulgatori scientifici de Le Muse di Archimede, realtà attiva da oltre 25 anni nella promozione della scienza attraverso spettacoli, esperienze immersive e attività educative in tutta Italia.

Il pubblico potrà assistere a esperimenti sorprendenti sull’azoto liquido con fragoline di bosco congelate a -200°C, esplosioni controllate e reazioni chimiche spettacolari, dimostrazioni dedicate ai fulmini e all’elettrostatica, prove sulla pressione atmosferica e un viaggio pratico nel principio di Archimede attraverso una speciale bilancia idrostatica.

“Nemi Fragole e Scienza” nasce con l’obiettivo di trasformare la scienza in stupore, gioco e partecipazione, coinvolgendo adulti e bambini in un’esperienza educativa e spettacolare allo stesso tempo.

Nel corso della presentazione dell’iniziativa, il sindaco di Nemi Alberto Bertucci ha dichiarato:

“Eventi come questo rappresentano perfettamente lo spirito della nostra comunità: unire cultura, tradizione e innovazione. Nemi è conosciuta per le sue fragole, ma vogliamo essere anche un luogo di conoscenza, scoperta e opportunità per le famiglie e i giovani.”

L’evento rappresenta anche un’anteprima ideale della storica festa del 7 giugno, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per la comunità nemese. L’edizione 2026 sarà dedicata alla cucina italiana riconosciuta patrimonio UNESCO, celebrando le eccellenze del territorio e la tradizione enogastronomica nazionale.

“Con la Sagra delle Fragole – ha aggiunto il sindaco Bertucci – celebriamo la nostra identità e la nostra storia, mentre iniziative come ‘Nemi Fragole e Scienza’ guardano al futuro. È questo equilibrio che rende Nemi un luogo speciale.”

L’ingresso all’evento del 10 maggio è libero e gratuito.

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