NUMERO BLU Servizi: Mauro Nobilomo a capo della nuova sede di Palermo

Partendo dalla fase di start-up della nuova sede, guiderà il team al raggiungimento degli obiettivi di medio e lungo termine

Milano, 7 febbraio 2024 – Realtà italiana attiva nell’ambito del BPO, Numero Blu rafforza e consolida il proprio management, nominando Mauro Nobilomo alla direzione della nuova sede dislocata di Palermo.

53 anni, nato a Palermo, Nobilomo ha maturato un’esperienza ultraventennale nel Business Process Outsourcing, arrivando a ricoprire la carica di direttore generale in aziende di vertice, dove ha avuto modo di approfondire e gestire tutte le principali funzioni, coordinando oltre 2400 persone tra figure operative e risorse di staff. Negli ultimi anni, inoltre, si è orientato ad approfondire soluzioni di A.I., applicate alla Customer Experience ed alle nuove metodologie di contatto.

In precedenza, Mauro Nobilomo aveva ricoperto incarichi di crescente responsabilità, passando dalla direzione mercato a quella operativa di primarie realtà di settore. Forte di tale considerevole background professionale, a dicembre 2023 entra dunque in Numero Blu per guidare la nuova sede dislocata di Palermo, partendo dalla fase di start-up e puntando al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi di medio-lungo termine, a riporto diretto del CEO Luca Leopizzi.

Una sfida importante che scaturisce dalla forte motivazione personale, unita ad una visione strategica che supporterà certamente il Gruppo nella sua espansione sul territorio, come conferma lo stesso Mauro Nobilomo:

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura in Numero Blu: un progetto sfidante, che rivitalizza e riaccende il mio desiderio di progettare e costruire nuove opportunità di business, coltivando l'aspetto relazionale con i colleghi che già partecipano e con tutti quelli che entreranno a far parte della squadra. Sono certo che l'integrazione di processi e automazioni darà un forte impulso alla nostra crescita, consolidando lo spirito e il mindset già presente nel team, al fine di cogliere tutti insieme nuove sfide e raggiungere obiettivi sempre più elevati”.

A proposito di NUMERO BLU SpA

NUMERO BLU è una realtà italiana attiva nell’ambito del Business Process Outsourcing con servizi di Contact Center e Ricerche di Mercato. Nata nel 1993 dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti, pone come propria mission la volontà di implementare soluzioni volte ad una continua innovazione, costruendo nuove dimensioni attorno al cliente, seguendone le peculiarità e offendo servizi che possano affiancarlo nella gestione delle relazioni dirette con i rispettivi clienti, in una logica di business to business to consumer (B2B2C). Negli anni NUMERO BLU non ha mai voluto delocalizzare all’estero, continuando a mantenere la sua progettualità in Italia sostenendo così l’occupazione e la qualità lavorativa “Made in Italy”. Oggi il Gruppo conta 9 sedi dislocate tra Roma, dove risiede l’head quarter, Milano, Legnano (MI) e Settimo Torinese (TO) e Palermo; oltre 1.500 operatori e opera in settori strategici con oltre 90 commesse attive principalmente nei mercati del Finance, delle Utilities, della P.A. e del No Profit. Non solo business, ma anche welfare aziendale e progetti di sostenibilità ambientale: NUMERO BLU crede infatti in un ambiente lavorativo che insista sui principi di consapevolezza e rispetto reciproco come propri valori fondanti. www.numeroblu.it

