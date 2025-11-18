Orisha Commerce premiata per la sua soluzione Openbravo POS per il secondo anno consecutivo nel report Gartner® su AI e Unified Commerce

Orisha Commerce con la soluzione Openbravo POS conferma la sua identificazione delle soluzioni SaaS come motore per guidare la trasformazione digitale e un'esperienza cliente unificata nel settore del retail.

PARIGI, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Per il secondo anno consecutivo, Orisha Commerce è stata premiata per la sua soluzione Openbravo POS nella Gartner Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by AI-Enabled POS for Tier 2 Retailers. Riteniamo che questo riconoscimento evidenzi la forza della sua offerta e la sua rilevanza sul mercato, confermando la capacità della soluzione SaaS Openbravo POS di accompagnare i retailer nella loro trasformazione verso un modello di commercio realmente unificato.

Il rapporto Gartner analizza l'evoluzione delle piattaforme di commercio unificato basate sull'intelligenza artificiale ed evidenzia come i fornitori stiano integrando nuove funzionalità per offrire esperienze più agili, intelligenti e personalizzate. Gartner sottolinea l'importanza per i fornitori di ampliare la propria offerta, un orientamento completamente in linea con la nostra strategia di espansione e arricchimento continuo del nostro portafoglio di soluzioni. In questo contesto, Openbravo Commerce Cloud, che include Openbravo POS, viene menzionato per il suo approccio modulare e l'architettura cloud-native, che estendono l'ambito tradizionale del punto vendita integrandolo in un ecosistema più ampio e completamente interoperabile, in cui i sistemi di gestione degli ordini (OMS), le soluzioni CRM e i negozi digitali coesistono alla perfezione, promuovendo un'esperienza omnicanale più coesa e flessibile.

"Essere nuovamente premiati da Gartner è motivo di orgoglio e di motivazione per continuare a trasformare il settore retail insieme ai nostri clienti. Questo riconoscimento rafforza inoltre il nostro impegno nell'ampliare la nostra offerta, in linea con la visione di Gartner secondo cui i fornitori devono espandere le proprie capacità per supportare le esigenze in continua evoluzione dei rivenditori. A Orisha Commerce crediamo in un commercio più intelligente, più connesso e più umano, in cui la tecnologia favorisce sia l'efficienza sia la creazione di esperienze memorabili. Con Openbravo, ampliamo la presenza del punto vendita per consentire ai rivenditori di orchestrare vendite, ordini e servizio clienti in modo unificato, semplificando l'introduzione di nuovi scenari di acquisto e migliorando la loro agilità e innovazione", ha affermato Jessica Ifker Delpirou, CEO di Orisha Commerce.

Una soluzione flessibile in grado di adattarsi a qualsiasi scenario

Con Orisha Commerce, i rivenditori ottengono una visione unificata e in tempo reale dell'inventario di tutti i negozi e magazzini e possono gestire gli ordini da più canali, incluso l'e-commerce, tramite integrazioni standard basate su API. Queste funzionalità promuovono esperienze omnicanale avanzate, come il click & collect o la spedizione dal negozio, garantendo una gestione agile degli ordini e un'esecuzione efficiente da qualsiasi punto vendita o dispositivo mobile.

L'intelligenza artificiale come standard per l'innovazione

Il report ha inoltre evidenziato le capacità di intelligenza artificiale integrate nella soluzione Openbravo. Ad esempio, attraverso l'integrazione con Openbravo OMS, che sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione degli ordini e dell'inventario, e Openbravo PIM, che centralizza e arricchisce le informazioni sui prodotti in tutti i canali, i rivenditori possono avvalersi di un sistema unificato che garantisce maggiore efficienza, coerenza e visibilità in tempo reale nell'intero ecosistema commerciale.

Presente in più di 100 paesi e con più di 60.000 punti di contatto retail, la soluzione Openbravo di Orisha Commerce supporta transazioni per oltre 20 milioni di euro all'anno. Il riconoscimento da parte di Gartner conferma l'impegno costante dell'azienda nei confronti dell'innovazione tecnologica, dell'eccellenza operativa e del miglioramento costante dell'esperienza del cliente nel settore della vendita al dettaglio.

Per festeggiare questa fantastica notizia, Orisha Commerce ti offre l'accesso al report Gartner, Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by AI-Enabled POS for Tier 2 Retailers, Kelsie Marian, Max Panther Hammond, 27 ottobre 2025.

https://commerce.orisha.com/gartner-market-guide-unified-commerce-platforms/

Informazioni su Orisha Commerce

Grazie al suo portafoglio di soluzioni SaaS B2C, D2C e B2B, Orisha Commerce consente ai rivenditori e ai marchi di offrire ai clienti e ai partner esperienze di acquisto unificate e integrate, dalla ricerca e scoperta alla transazione, all'acquisto e al consumo attraverso tutti i punti di contatto fisici e digitali.

Con oltre 3.500 clienti, tra cui aziende di fama mondiale come adidas, Decathlon, SMCP, Tommy Hilfiger, BUT, Weldom, Brabantia, Hema, Miniso e PRG Retail Group (Prenatal, Toys R Us Iberia), presenti in oltre 100 paesi, Orisha Commerce oggi gestisce oltre 60.000 punti di contatto, tra cui casse fisse, POS mobili, terminali self-service e chioschi, e facilita le vendite online per più di 1.000 aziende, con un team dedicato di oltre 500 dipendenti e collaboratori in 11 sedi in 4 paesi.

Orisha Commerce è una business unit di Orisha Group, un fornitore europeo di software fondato nel 2003 al servizio dei settori della vendita al dettaglio, immobiliare, sanitario, edile e agroalimentare. Fin dalla sua fondazione, Orisha ha aiutato le aziende a raggiungere il successo offrendo soluzioni tecnologiche su misura per le loro esigenze. Nel 2024, Orisha ha raggiunto un fatturato annuo superiore ai 300 milioni di euro e attualmente impiega 2.000 persone in Europa e supporta clienti in più di 100 paesi.

Gartner, Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by AI-Enabled POS for Tier 2 Retailers, Kelsie Marian, Max Panther Hammond, 27 ottobre 2025.

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e viene qui utilizzato dietro autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Gartner non avalla alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più elevate o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca Gartner rappresentano le opinioni dell'organizzazione di ricerca e consulenza di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

Contatto: Christelle DA CUNHA - c.dacunha@orisha.com - CMO - + 33 647 714 571

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2755475/5616862/Orisha_Commerce_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2820494/Gartner_logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.