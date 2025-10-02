Ottobre Rosa 2025: Elesa al fianco di LILT per la salute femminile

Visite gratuite e tour charity: Elesa rinnova il suo impegno con LILT per la prevenzione del tumore al seno attraverso iniziative dedicate alla comunità e alle proprie dipendenti durante il mese di ottobre

Monza, 2 ottobre 2025. Anche quest’anno Elesa partecipa alla campagna Nastro Rosa di LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), confermando la propria attenzione alla salute e al benessere della comunità. L’azienda promuoverà iniziative dedicate a sensibilizzazione e prevenzione femminile lungo tutto il mese di ottobre, coinvolgendo sia la comunità sia le proprie dipendenti, a testimonianza di un impegno concreto e radicato sul territorio.

Visite senologiche a Monza

Il 5 ottobre, in Piazza San Paolo a Monza, Elesa e i medici di LILT organizzano una giornata di prevenzione aperta alla cittadinanza. Grazie all’ambulatorio mobile LILT sarà possibile effettuare gratuitamente visite senologiche, con esami mammografici ed ecografici, senza necessità di prenotazione. In questa occasione Elesa sarà presente con uno stand dedicato, dove personale qualificato offrirà informazioni e supporto ai partecipanti.

Prevenzione per le dipendenti Elesa

Il 10 e il 24 ottobre l’ambulatorio mobile LILT farà tappa anche presso la sede di Elesa a Monza, per offrire visite ed esami strumentali a tutte le dipendenti. Un’iniziativa pensata per garantire accesso diretto alla prevenzione, rafforzando l’impegno dell’azienda nel promuovere salute e benessere femminile.

"Siamo orgogliosi di proseguire nel sostegno a LILT e di aderire alla Campagna Nastro Rosa, un’iniziativa che promuove la salute femminile e ribadisce il valore della prevenzione attraverso informazione e visite gratuite. Per noi la responsabilità sociale è parte integrante della cultura aziendale e delle nostre azioni quotidiane. La salute è un diritto irrinunciabile che ci impegniamo a sostenere all’interno della nostra azienda e della comunità in cui operiamo”. Dichiara Himara Mansueti, HR Director di Elesa S.p.A.

Elesa, inoltre, sostiene il tour charity dell’ambulatorio mobile di LILT, che attraverserà diverse località per offrire visite gratuite alla popolazione. L’elenco completo delle tappe è disponibile a questo link.

L'Impegno di Elesa per la Comunità

Con queste iniziative, Elesa conferma il proprio ruolo di partner attivo e responsabile, impegnato a sostenere ogni anno cause di valore sociale e a promuovere una cultura della prevenzione e del benessere.

"Da oltre quarant’anni, Elesa e LILT condividono un percorso di solidarietà e impegno concreto a favore della prevenzione oncologica. Questa campagna rappresenta per Elesa un’occasione importante per contribuire alla salute delle donne e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione,” ha dichiarato Carlo Bertani, Amministratore Delegato di Elesa S.p.A. “La salute non è solo un obiettivo, ma deve essere una responsabilità condivisa.”

1941 – 2025 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria

Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione.

Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.

L’attenzione costante alla ricerca e sviluppo, unita a un design industriale distintivo e alla qualità dei materiali, rende Elesa il partner ideale per tutte le aziende che puntano a efficienza, ergonomia e innovazione nei propri impianti.

Contatti:

Immediapress

MSL – Ufficio Stampa Elesa

Alessandro Pavanati - alessandro.pavanati.ext@mslgroup.com

Elena Oricelli - elena.oricelli@mslgroup.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.