Pasqua in dolcezza con le delizie firmate Matilde Vicenzi

Verona, 21 marzo 2024. In occasione della Pasqua, festa di rinascita e di rinnovamento, Matilde Vicenzi (matildevicenzi.it), espressione della pasticceria tradizionale italiana sin dal 1905, presenta una selezione di dolci perfetti per celebrare i momenti di condivisione e calore. La storia di Matilde Vicenzi inizia con una piccola ma preziosa produzione di pasticcini, savoiardi, amaretti e sfogliatine, che oggi, dopo più di 110 anni, continua a regalare momenti di dolcezza inconfondibile.

La Pasqua per Matilde Vicenzi non è solo una festa, ma un'occasione per rinnovare l'impegno nella creazione di dolci che siano portatori di tradizione, calore e condivisione. In questi giorni di festa, la tavola si arricchisce di sapori che parlano di storia, di famiglia e di innovazione dolciaria.

Per il periodo pasquale, Matilde Vicenzi mette in vetrina prodotti che sono l'essenza della pasticceria italiana: dai Savoiardi Vicenzovo, ideali per la preparazione del tiramisù classico, dessert tradizionale che non può mancare nelle case degli italiani durante la Pasqua, agli Amaretti, perfetti per creare dolci con amaretti casalinghi ricchi di sapore e tradizione. Le Millefoglie, con i loro 192 strati di delicata sfoglia, rappresentano la scelta ideale per chiudere il pasto pasquale con una nota di dolcezza infinita.

Quest'anno, Matilde Vicenzi invita tutti a dare sfogo alla creatività in cucina, utilizzando i suoi prodotti per creare dolci pasquali unici. Le basi per dolci, pratiche e versatili, sono l'ideale per chi desidera sorprendere i propri cari con torte originali e gustose, preparate con amore e fantasia.

Condividere la dolcezza è un valore fondamentale per Matilde Vicenzi, soprattutto durante le festività pasquali. I Bocconcini, snack di fragrante pasta sfoglia ripiena, sono perfetti per le pause in famiglia, offrendo una varietà di ripieni per soddisfare ogni palato.

Celebrare la Pasqua con i dolci di Matilde Vicenzi significa unire la tradizione alla voglia di innovare, rendendo ogni momento della festa più dolce e speciale. Dal 1905, l’azienda veronese continua a essere sinonimo di qualità, passione e dedizione nel mondo della pasticceria tradizionale italiana, portando in tavola non solo dolci, ma veri e propri momenti di felicità.

Per maggiori informazioni sui prodotti e sulle ultime novità, il riferimento è https://matildevicenzi.it/