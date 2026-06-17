Penny e sport: la sfida che unisce

Cernusco sul Naviglio, 18 giugno 2026 - Sono 400 i collaboratori e le collaboratrici coinvolti, organizzati in 20 squadre nazionali e affiancati da 15 squadre internazionali: sono questi i numeri che raccontano la crescita del progetto sportivo di PENNY Italia, che nel 2026 si consolida con la quarta edizione della PENNY Volley Cup, la terza edizione della PENNY Volley Champions League e la prima edizione della PENNY Football Cup.

Un’iniziativa strutturata che, anno dopo anno, si rafforza come esperienza diffusa su tutto il territorio, capace di trasformare lo sport in uno strumento concreto di connessione tra persone, funzioni e Paesi del Gruppo.

Il calendario 2026 entra subito nel vivo con i primi appuntamenti “cartello”: domenica 21 giugno a Roma si disputerà la giornata di andata delle squadre del Sud, seguita il 27 giugno dalla tappa dedicata alle squadre del Nord. Il percorso proseguirà poi con le gare di ritorno nel mese di ottobre, per concludersi con le super finali nel primo weekend di novembre.

Nel corso dell’anno, la PENNY Volley Cup e la PENNY Football Cup coinvolgono collaboratori provenienti da punti vendita, piattaforme logistiche e sede, impegnati in un percorso articolato su più tappe territoriali che conduce alle finali nazionali. Un modello che favorisce l’incontro tra ruoli e background diversi, contribuendo a consolidare relazioni e senso di appartenenza.

Le finali rappresentano anche l’accesso alla dimensione internazionale: i team vincitori formano la nazionale PENNY Italia, che nel calcio partecipa alla REWE Cup e nel volley rappresenta il Paese nella PENNY Volley Champions League.

Giunta alla sua terza edizione, la PENNY Volley Champions League vede la partecipazione delle nazionali delle insegne del Gruppo – REWE, BILLA, PENNY e IKI – in un torneo che unisce competizione sportiva e scambio culturale, valorizzando l’internazionalità e il senso di appartenenza a un gruppo europeo.

Novità del 2026 è la PENNY Football Cup, che affianca la consolidata esperienza della PENNY Volley Cup, ampliando ulteriormente le opportunità di partecipazione e portando gli stessi valori di collaborazione, inclusione e spirito di squadra anche nel calcio.

All’interno di questo percorso, lo sport si conferma leva concreta per promuovere stili di vita attivi, attenzione alla salute e alla sana alimentazione e, al tempo stesso, per rafforzare relazioni autentiche anche in contesti informali. Momenti di gioco e aggregazione diventano così parte integrante di una cultura aziendale basata su partecipazione, benessere e condivisione.

A sostenere l’iniziativa contribuiscono partner che condividono il valore dello sport come strumento sociale e culturale. Accanto a MAXFIVE, main sponsor fin dalla prima edizione e promotore del claim “La sfida che unisce”, l’edizione 2026 vede il coinvolgimento di Pagani Industrie Alimentari S.p.A., Le Naturelle e TIA - Tecnologie Industriali & Ambientali S.p.A., realtà che supportano il progetto contribuendo a generare valore anche sul territorio.

“Le PENNY Volley Cup e la PENNY Football Cup rappresentano molto più di un appuntamento sportivo,” dichiara Marcello Caldarella, Corporate Communications Manager & Spokesperson di PENNY Italia. “Sono esperienze che mettono al centro le persone e creano connessioni reali tra colleghi, anche oltre i contesti di lavoro. Lo sport diventa un linguaggio comune capace di unire e rafforzare una cultura aziendale inclusiva e internazionale”.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con più di 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 63%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 96 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

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