PENNY Italia rilancia la campagna #arrotondaedona

Cernusco Sul Naviglio 13.10.2025

Dal 13 al 19 ottobre, negli oltre 450 punti vendita PENNY Italia, torna #ARROTONDAeDONA, l’iniziativa solidale che permette ai clienti di contribuire concretamente al lavoro di Fondazione Progetto Arca, semplicemente facendo la spesa.

In un contesto sociale sempre più fragile, segnato da crescenti difficoltà economiche e nuove forme di emarginazione, PENNY Italia rinnova il proprio impegno verso le comunità locali, offrendo a tutti la possibilità di dare “il primo aiuto, sempre” — come recita la missione di Progetto Arca — con un gesto semplice ma potente: arrotondare lo scontrino all’euro superiore. Ad esempio, con una spesa di 9,40€, il cliente potrà scegliere di donare 0,60€, che saranno interamente devoluti alla Fondazione.

Da oltre 30 anni, Progetto Arca è in prima linea nel supporto alle persone in grave stato di povertà ed emarginazione, offrendo assistenza in strada, pasti caldi, cure mediche, accoglienza e la possibilità di dormire al riparo. Una realtà che PENNY Italia ha scelto come partner di valore nel proprio percorso di sostenibilità #VIVIAMOSOSTENIBILE, costruendo negli anni una relazione solida e virtuosa.

Questa collaborazione continuativa si concretizza anche nel sostegno al market solidale della Fondazione, dove PENNY Italia contribuisce ogni giorno con le rimanenze alimentari dei propri punti vendita, trasformando ciò che resta in nutrimento e dignità per le persone in difficoltà.

“Come azienda e come persone, ci sentiamo responsabili verso le comunità in cui operiamo – afferma Marcello Caldarella, Corporate Communications & CSR Manager di PENNY Italia –. Con Progetto Arca condividiamo valori e visione: ogni piccolo gesto, come un arrotondamento, può generare un impatto concreto. È una storia che continua, fatta di fiducia, azioni e sostenibilità.”

“Ogni donazione è per noi fondamentale – commenta Alberto Sinigallia, Presidente di Fondazione Progetto Arca –. Grazie a PENNY Italia e ai suoi clienti, possiamo continuare a portare aiuto dove serve: ogni arrotondamento si trasforma in pasti caldi, pacchi viveri, cure e accoglienza. E il meccanismo non si ferma: dalla spesa al sostegno, dalla solidarietà alla relazione, fino all’integrazione sociale.”

Con oltre 450 punti vendita coinvolti, la campagna #ARROTONDAeDONA rappresenta un’opportunità concreta per fare la differenza, insieme.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con circa 460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 95 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 390.000 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 96 miliardi di euro, con più di 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewegroup.com/en/

Contatti:

Immediapress

Marcello Caldarella | Corporate Communications | Penny Italia: mcaldarella@penny.it | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione: Fabio.valli@adnkronos.com| + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.